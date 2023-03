21 mar 2023 13:38

“AVEVO PAURA DI NON ARRIVARE NEMMENO A NATALE” - MARTINA NAVRATILOVA HA VINTO LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE: “I MEDICI MI HANNO DETTO CHE IL TUMORE NON C’È PIÙ, SONO PULITA” – L’EX TENNISTA 66ENNE AVEVA SCOPERTO DI AVERE UN CANCRO ALLA GOLA DOPO AVER SCONFITTO, QUALCHE ANNO FA, UN TUMORE AL SENO: “QUANDO ME L’HANNO DETTO HO INIZIATO A FARE LA LISTA DELLE COSE CHE AVREI VOLUTO FARE. CON MIA MOGLIE SIAMO STATE COSTRETTE AD ARCHIVIARE IL DESIDERIO DI ADOTTARE UN BAMBINO E…” - VIDEO