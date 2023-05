“AVEVO PREPARATO UN DISCORSO, MA NON ME L'HANNO FATTO FARE” - ISABELLA ROSSELLINI LANCIA UNA STOCCATINA A CARLO CONTI, CHE L’HA LIQUIDATA VELOCEMENTE DOPO AVERLE CONSEGNATO IL DAVID DI DONATELLO: L’ATTRICE, CONGEDATA DOPO VELOCI DOMANDE, HA DECISO DI FARE LO STESSO IL SUO DISCORSO RIVOLGENDOLO AI FOLLOWER - E I TWITTAROLI INSORGONO: “GIUSTAMENTE DOVEVANO DARE SPAZIO A DOMANDE SUI SEGRETI DELLA SUA BELLEZZA E ALLA CITTÀ ITALIANA PREFERITA DI MATT DILLON…” - VIDEO

Il discorso di Isabella Rossellini che come scrive su instagram “for some reason I was not given the chance to deliver” perchè giustamente dovevano dare spazio a domande sui segreti della sua bellezza e alla città italiana preferita di Matt Dillon. #David68 #DavidDiDonatello pic.twitter.com/RC0sVuvdYY — Vál (@filmval_) May 11, 2023

[…] Isabella Rossellini ha ricevuto il David Speciale, un riconoscimento che l'ha inorgoglita e che arriva dopo anni di carriera nel mondo del cinema e nell'arte. L'attrice ha pubblicato un video su Instagram, poco dopo la premiazione, sottolineando che non le avessero dato l'opportunità di fare un discorso che aveva preparato per l'occasione, di fatti le sono state rivolte alcune veloci domande, per poi passare oltre.

Un video pubblicato sui social per ringraziare chi l'ha scelta per questo premio così importante, ma anche per ricordare gli inizi della sua carriera […]

«Il David di Donatello! Avevo preparato un discorso, ma non me l'hanno fatto fare. Lo faccio per Instagram. Se dovessi definire i motori della mia vita direi che sono stati la curiosità, il senso dell'avventura, cosa che ho imparato dai miei meravigliosi genitori, e ho trovato anche tanta energia nel divertirmi e le mie prime esperienze professionali sono state proprio con Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo e Gianni Minà, grande giornalista, di cui ero l'assistente.

Ho lavorato tra l'Europa e gli Stati Uniti con tanti talenti, ho imparato tanto, da tutti e anche dai miei figli, e anche dai miei animali. Sono stati loro ad ispirarmi, a tornare all'Università a sessant'anni e a prendere un master degree una specializzazione in etologia. Sono loro poi che sono le muse dei miei film da regista. Ho avuto una vita allegra, avventurosa e ora anche vincente».

