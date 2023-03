30 mar 2023 13:33

“AVREBBE DOVUTO DENUNCIARE E NON VENDICARSI” - LE MOTIVAZIONI DELLA CENSURA INFLITTA DAL CSM ALLA PM DI PALERMO ALESSIA SINATRA, CHE ACCUSAVA DI MOLESTIE GIUSEPPE CREAZZO: “LA SUA CONDOTTA È GRAVE PERCHÈ SI È CONCRETIZZATA IN UNA SORTA DI GIUSTIZIA FAI DA TE: ANZICHÈ DENUNCIARE, SI È FATTIVATA CON IL DOTT. PALAMARA PER CONDIZIONARE I COMPONENTI DEL CSM AFFINCHÈ ESPRIMESSERO IL LORO VOTO CONTRARIO ALLA NOMINA DI CREAZZO ALL'UFFICIO DI PROCURATORE DI ROMA. LA SUA CONDOTTA NON PUÒ ESSERE GIUSTIFICATA DALL'ESIGENZA PRIVATA E PERSONALE DI "OTTENERE UNA RIVINCITA MORALE”