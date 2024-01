“AVREI POTUTO MORIRE O RIMANERE PARALIZZATA” – SUSANNA TAMARO RIVELA SU FACEBOOK DI AVER AVUTO UN BRUTTO INCIDENTE: “IN UNA CRISI DI SONNAMBULISMO HO FATTO UN PIANO DI SCALE IN VOLO. CHE SHOCK QUANDO MI SONO SVEGLIATA E HO CAPITO CHE STAVO VOLANDO SENZA SAPERE COME ATTERRARE. EPPURE, QUANDO ERA IN AMBULANZA, NON FACEVO ALTRO CHE DIRMI: COME SONO FELICE, COME SONO FORTUNATA, PERCHÉ SONO ANCORA VIVA…”

Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz - meglio conosciuto come Italo Svevo - ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo.

Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture.

La lotta con il dolore mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi. Ma ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono. Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato! Penso che molti di voi stiano passando le giornate con Chiara e Davide.

Presto risorgerò!

Intanto vi ricordo che venerdì 5 su TV2000 va in replica 'L’Ora solare' girato a casa mia con Paola Saluzzi e che su RaiReplay è sempre disponibile INEDITA il film di Katia Bernardi su di me. Per trovarlo dovete cercare Sciarada, la rubrica di Rai 5.

Auguri di Natale e di buon anno in ritardo

