“BAIARDO HA COMUNICATO A MATTEO MESSINA DENARO CHE IL CERCHIO SI STAVA STRINGENDO” – LEGGETE COSA DICE A “NON È L’ARENA” LUIGI LI GOTTI, EX AVVOCATO DI GIOVANNI BRUSCA E TOMMASO BUSCETTA, SULLE DICHIARAZIONI DELL’EX FACTOTUM DEI FRATELLI GRAVIANO: “NON MI È PARSA UNA PROFEZIA, MA UNA CONOSCENZA. HA USATO GILETTI E IL MEZZO TELEVISIVO È STATO LO STRUMENTO PER COMUNICARE” – IL PENTITO GASPARE MUTOLO: “L’ARRESTO MI È SEMBRATO UN APPUNTAMENTO…” - VIDEO

1. NON È L'ARENA, "UNA MINACCIA A GILETTI": L'AVVOCATO LI GOTTI TORNA SULLE PAROLE DI BAIARDO

A Non è l'arena, nella puntata di domenica 29 gennaio, spazio ancora alle dichiarazioni recenti di Salvatore Baiardo, colui che profetizzò la malattia e il conseguente arresto di Matteo Messina Denaro. In particolare va in onda un’intervista a Luigi Li Gotti, ex avvocato di Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo: “Sulle dichiarazioni di Baiardo dello scorso novembre dico che non mi è parsa una profezia, ma una conoscenza. […]

La lettura potrebbe essere quella che c’era bisogno, attesa l’estrema difficoltà o impossibilità di una comunicazione diretta con Messina Denaro, di uno strumento diverso, anche televisivo, per comunicare a Messina Denaro che il cerchio si stava stringendo”.

“Baiardo a nome di chi parla?” la domanda rivolta al legale, che risponde senza esitazioni: “Dei Graviano. Non ci sono dubbi. Non so da chi lo avevano appreso dell’arresto, da qualche vertice importante che è stato sempre un fiancheggiatore sì. Il mezzo televisivo è stato lo strumento per comunicare qualcosa. Messina Denaro - sottolinea Li Gotti - potrebbe avere non colto pienamente questo segnale, averlo sottovalutato, oppure si potrebbe essere verificata in lui una sorta di resa interiore. La grave malattia lo avrebbe reso fatalista, debole”.

2. ARRESTO DI MESSINA DENARO, IL PENTITO MUTOLO: «MI È SEMBRATO UN APPUNTAMENTO. NEL GOVERNO C’È SEMPRE QUALCUNO…»

L’aveva già dichiarato all’Adnkronos, definendo l’arresto di Matteo Messina Denaro come «una messa in scena – perché – quando arrestano un boss c’è tutto un altro clima. Armi alla mano, confusione». Il pentito Gaspare Mutolo è tornato a ribadirlo la sera del 29 gennaio, ospite in studio a Non è l’arena. «Mi è sembrato più un appuntamento, non c’era la concitazione vista in altri arresti di grandi boss».

L’ex autista di Totò Riina, oggi collaboratore di giustizia e pittore italiano, ha detto a Massimo Giletti di auspicare che la cattura di Messina Denaro «segni l’inizio della fine di Cosa nostra».

«[…]La mafia sono i contatti che hanno i politici con i mafiosi». Giletti ha anche chiesto al pentito di raccontare degli interrogatori a cui Paolo Borsellino lo sottoponeva. Mutolo ha ricordato: «Avevo visto il dottor Borsellino il giorno prima di morire. C’era un clima allora… Scriveva i contatti tra mafia e istituzioni sull’agenda rossa, perché non aveva fiducia e non voleva verbalizzare tutto».

