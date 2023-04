“A BAKHMUT SONO IN CORSO COMBATTIMENTI SANGUINOSI SENZA PRECEDENTI” – MENTRE PUTIN SI SCAMBIA I DONI PASQUALI CON IL PATRIARCA KIRILL, NELLA CITTÀ SIMBOLO DELLA GUERRA CONTINUANO GLI SCONTRI. IL PORTAVOCE DEL COMANDO MILITARE DELL’UCRAINA ORIENTALE, SERGY CHEREVATYU: “SI STANNO SVOLGENDO SANGUINOSE BATTAGLIE SENZA PRECEDENTI. I NOSTRI SOLDATI…"

Kiev, a Bakhmut combattimenti sanguinosi senza precedenti

GUERRA IN UCRAINA - SCONTRI A BAKHMUT

(ANSA) - "Combattimenti sanguinosi senza precedenti sono in corso a Bakhmut", ha dichiarato il portavoce del comando militare dell'Ucraina orientale Sergy Cherevatyi al canale televisivo 1+1. "Nel cuore dell'area urbana della città si stanno svolgendo sanguinose battaglie senza precedenti. I nostri soldati stanno facendo di tutto in battaglie feroci per ridurre la capacità di combattimento del nemico e abbattere il suo morale. Ogni giorno, in ogni angolo della città, ci stanno riuscendo", ha detto.

Zelensky, celebriamo Pasqua con fede incrollabile nella vittoria

(ANSA) - "Oggi celebriamo la festa di Pasqua con una fede incrollabile nella nostra vittoria", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "Abbiamo già fatto molta strada. Forse le vette più difficili ci attendono. Le supereremo. E insieme andremo incontro all'alba, quando il sole sorgerà su tutto il nostro Paese. La bandiera blu e gialla sarà certamente innalzata in tutta la nostra terra donata da Dio, in tutti i territori temporaneamente occupati dai diavoli. Il sole splenderà nel sud, il sole splenderà nell'est e il sole splenderà in Crimea. Il sole giallo e caldo in un cielo azzurro e pacifico, ed è la luce della giustizia", ha aggiunto.

vladimir putin nella cattedrale di mosca pasqua ortodossa 2023 2

Putin scambia doni pasquali con Kirill nella Cattedrale di Mosca

(ANSA) - Il Presidente russo Vladimir Putin e il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill si sono scambiati oggi i doni pasquali durante la funzione per la Pasqua ortodossa nella Cattedrale di Cristo Salvatore. Lo riporta la Tass. Come negli anni precedenti, il presidente e il capo della Chiesa ortodossa russa si sono scambiati decorazioni per le uova pasquali. Ieri sera Putin ha partecipato alla funzione di Pasqua nella Cattedrale.

guerra in ucraina combattimenti a bakhmut yevgeny prigozhin vladimir putin nella cattedrale di mosca pasqua ortodossa 2023 6 vladimir putin con il patriarca kirill pasqua ortodossa 2023 vladimir putin nella cattedrale di mosca pasqua ortodossa 2023 5 vladimir putin nella cattedrale di mosca pasqua ortodossa 2023 4 vladimir putin nella cattedrale di mosca pasqua ortodossa 2023 1 guerra in ucraina situazione sul campo 6 marzo 2023 vladimir putin nella cattedrale di mosca pasqua ortodossa 2023 3 EVGENY PRIGOZHIN E LA PRESUNTA CONQUISTA DI BAKHMUT GUERRA IN UCRAINA - SCONTRI A BAKHMUT