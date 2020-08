“BALLARE E' UN ESERCIZIO ABBASTANZA SCIOCCO” – VITTORIO FELTRI CONTRO I DISCOTECARI: “TUTTI VOGLIONO AMMASSARSI IN LOCALI DOVE I TIMPANI SONO MESSI A DURA PROVA A CAUSA DELLE NOTE EMESSE DA ALTOPARLANTI CHE AMPLIFICANO I DECIBEL. SI LEVANO OGNI DÌ PROTESTE PERCHÉ LE AUTORITÀ HANNO IMPOSTO LA SERRATA DI OGNI LUOGO DEPUTATO ALLA DANZA. NON MI SEMBRA UNA TRAGEDIA PERCHE'..."

Vittorio Feltri per "Libero Quotidiano"

vittorio feltri

Mi corre l'obbligo di precisare che a me non è mai piaciuto ballare. Non ho voluto imparare a dondolarmi in pista al ritmo della musica. E ancora oggi ritengo che la danza sia un esercizio abbastanza sciocco. Ciononostante mi è capitato in tempi remoti di entrare con amici coetanei in una sala di Spinone al lago (di Endine) sempre affollatissima. Uomini e donne si abbracciavano e facevano, come si diceva allora, quattro salti.

DISCOTECA IN SARDEGNA

Li guardavo con stupore, domandandomi che gusto ci fosse a impegnarsi in una attività tanto ridicola. Me lo spiegò un ragazzo più grande di me, 27 o 28 anni, il quale spesso riceveva uno schiaffo, la cui sonorità echeggiava nella balera. Gli domandai perché ti prendono a sberle? Mi rispose: ci provo con tutte e poche ci stanno. Con quelle poche tuttavia mi diverto. Mentre tu te ne stai qui seduto al tavolo a bere il Campari e non rimorchi neanche una fanciulla. Le idee mi si schiarirono eppure non ho mai imparato a danzare, forse per timidezza o qualcosa del genere.

feltri 9

È trascorso più di mezzo secolo da quell'epoca e mi rendo conto che le discoteche continuano ad essere super frequentate dai giovani, e il fatto che attualmente siano chiuse per non agevolare la diffusione del virus, suscita proteste. Tutti vogliono ammassarsi in locali dove i timpani sono messi a dura prova a causa delle note emesse da altoparlanti che amplificano i decibel. Passano i decenni però il ballo non conosce flessioni.

DISCOTECA IN SARDEGNA

Anzi si levano ogni dì proteste perché le autorità hanno imposto la serrata di ogni luogo deputato alla danza. È intervenuto addirittura il TAR per dirimere il contenzioso, per altro confermando il divieto. Non mi sembra una tragedia la condanna a interrompere le giravolte, in fondo esistono molte alternative per coloro che le ritengono il massimo del divertimento.

feltri

I giornali, da quelli piccoli a quelli grandi, dedicano pagine e pagine quotidiane al dramma dei dancing sbarrati. Vero che i gestori di essi perdono opportunità di guadagno, e questo è spiacevole, ma avranno modo di recuperare non appena - speriamo presto - sarà tornata la normalità.

