“BAMBA” AL BIMBO – IN FRANCIA UNA BABYSITTER DI 40 ANNI SI È DIMENTICATA LA COCAINA IN GIRO PER CASA E IL BAMBINO DI UN ANNO CHE AVREBBE DOVUTO CONTROLLARE SE L’È MANGIATA – QUANDO I GENITORI SONO TORNATI A CASA HANNO NOTATO CHE IL PARGOLETTO AVEVA DEI COMPORTAMENTI STRANI E L’HANNO PORTATO IN OSPEDALE - LE ANALISI TOSSICOLOGICHE HANNO RIVELATO CHE…

Hanno affidato il loro bimbo, nato nel 2021, ad una baby-sitter di 40 anni, ma quando lo hanno ripreso, da subito i due genitori hanno notato un comportamento anomalo nel piccolo. Dalla donna che lo aveva custodito fino a quel momento, hanno ricevuto solo spiegazioni poco chiare.

Così la coppia di genitori di Nimes, in Francia, preoccupata per il figlio lo ha portato in ospedale, dove i medici lo hanno preso in carico e sottoposto ad una serie di analisi, allertati da un atteggiamento anomalo per un bimbo così piccolo.

E le analisi tossicologiche hanno rivelato la presenza di cocaina nel suo corpo. Poco dopo la tata è stata arrestata dalla polizia, in quanto ritenuta responsabile della salute del bimbo in assenza dai genitori. […] Il bambino, dunque, avrebbe approfittato della sua disattenzione per mettere in bocca la droga. […]

