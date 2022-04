RIECCOLO! “STO UNO SPLENDORE, NON SI VEDE? NON SONO BELLO PIÙ DI PRIMA?”, BERLUSCONI SBARCA A ROMA CON LA MOGLIE DI CARTONE MARTA E LA FEDE NUZIALE (ALMENO QUELLA E’ VERA) – “DOBBIAMO STARE CON DRAGHI E NON CON PUTIN. VLAD MI HA DELUSO, L'HO SEMPRE CONSIDERATO UN UOMO DI PACE. NON ERO IO CHE SEGUIVO LUI MA LUI CHE SEGUIVA ME. GRAZIE AL SOTTOSCRITTO HA STRETTO LA MANO A BUSH E HA CHIUSO LA GUERRA FREDDA” – SUL FUTURO DEL CENTRODESTRA, COME DAGO-RIVELATO, BERLUSCONI NON HA SCARTATO L’IDEA DI...