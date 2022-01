“BARBARA PASETTI CHIESE ANCHE A ME DI UCCIDERE L’EX MARITO” - IL PIANO LUCIFERINO DELLA DONNA ARRESTATA NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA PER L’OMICIDIO DI GIGI BICI – A “LA VITA IN DIRETTA” SI È PRESENTATO UN CONOSCENTE, RAMON CRISTIAN PISCIOTTA, CHE HA DETTO DI ESSERE STATO CONTATTATO DALLA DONNA L’8 NOVEMBRE: “MI HA OFFERTO 30MILA EURO PER PROSEGUIRE IL “LAVORO” NON PORTATO A TERMINE DA GIGI BICI” - RAMON HA ANCHE AVANZATO SOSPETTI PESANTI SULLA DONNA: “POTREBBE ESSERE STATA LEI A UCCIDERE GIGI”

Barbara Pasetti, la fisioterapista 44enne di Calignano rinchiusa da una settimana nella sezione femminile del carcere Piccolini di Vigevano per estorsione nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Gigi Bici, aveva in mente un piano «luciferino». Ciò che Luigi Criscuolo non aveva portato a termine, ossia il terribile compito di eliminare il marito che, a detta della stessa, era un violento e la picchiava (nel quartiere in cui vive con la nuova compagna viene definito da tutti come una brava persona, tranquilla e riservata), ora spettava a un altro conoscente, Ramon Cristian Pisciotta.

L’uomo, che conosceva Gigi Bici, era stato contattato dalla donna l’8 novembre, il giorno stesso della scomparsa. Barbara aveva detto a Ramon che Criscuolo aveva bisogno di aiuto perché era finito vittima di un violento pestaggio. Poi, però, la Pasetti aveva chiesto un appuntamento al ragazzo nei pressi del cimitero di Pavia per una «questione» da portare avanti.

I due si incontrano, e Barbara Pasetti va subito al sodo: Ramon Cristian Pisciotta avrebbe dovuto proseguire il «lavoro» non portato a termine da Criscuolo, ovvero di «sistemare» il suo ex marito. Lo ha detto chiaramente Pisciotta, questo pomeriggio ai microfoni della trasmissione Rai «La Vita in Diretta»: «Barbara Pasetti mi ha offerto dei soldi e mi ha chiesto anche di andare a casa sua, forse perché lasciassi delle tracce, ma io non ho accettato».

Affermazioni al vaglio degli inquirenti, così come il contenuto delle telefonate e dei messaggi tra la 44enne di Calignano e Ramon, amico di Gigi Bici. Sembra che la sedicente fisioterapista avesse fatto un’offerta di 20 mila euro all’uomo, e poi rilanciato a 30 mila. Non solo, Ramon ha anche avanzato sospetti pesanti sulla donna: «Per come sono andate le cose, potrebbe essere stata lei a uccidere Gigi».

