“BARBIE” È INCINTA – MARGOT ROBBIE, L’ATTRICE CHE HA INTERPRETATO LA BAMBOLA DELLA MATTEL, ASPETTA IL SUO PRIMO FIGLIO INSIEME AL MARITO PRODUTTORE TOM ACKERLEY: I DUE SONO STATI PAPARAZZATI IN VACANZA SUL LAGO DI COMO E LEI SFOGGIAVA LA PANZA SOTTO UNA MAGLIA CORTISSIMA CHE METTEVA IN BELLA VISTA LA ROTONDITÀ – I DUE SONO SPOSATI DAL 2016 E HANNO UN SEGRETO PER STARE BENE CHE AMMAZZEREBBE IL 99% DELLE COPPIE…

Estratto dell'articolo di Sara Sirtori per www.amica.it

tom ackerley margot robbie 8

[…] Margot Robbie aspetta il primo figlio insieme al marito produttore Tom Ackerley. Le immagini, postate in esclusiva dal Daily Mail e scattate durante la vacanza sul Lago di Como che la coppia sta facendo in questi giorni, non lasciano spazio a dubbi.

Dopo il paio d’anni anni vissuti intensamente nel mondo tutto rosa della bambola Mattel, che l’ha portata a un passo dall’Oscar e l’ha fatta diventare la regina del box office, ora è arrivato il momento di pensare ad altro. Terminate le riprese del film fantastico A Big Bold Beautiful Journey, dove recita accanto a Colin Farrell, Robbie può dedicarsi completamente alla sua famiglia.

margot robbie incinta 2

Per Margot Robbie, 34 anni, e Tom Ackerley si tratta del primo figlio. Ma non aspettiamoci presto commenti sulla bella notizia. Durante la promozione del suo film Maria regina di Scozia nel 2019, Robbie diceva al quotidiano inglese The Times: «Mi sono sposata e la prima domanda in quasi tutte le interviste è “Bambini? Quando ne avrete uno?”. Sono così arrabbiata che ci sia questo contratto sociale: siete sposati, ora dovete fare un bambino. È meglio non presumere: farò quello farò».

Margot Robbie e Tom Ackerley si sono conosciuti durante la lavorazione del film Suite Francese nel 2013, dove lui era assistente alla regia e lei recitava accanto a Michelle Williams. La loro relazione cambia nel 2014. […] Le nozze vengono celebrate nel 2016 e da allora, sebbene siano una coppia famosa, cercano di tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Con una regola per tenerla sempre viva. «La cosa più utile che ho imparato da altre coppie in questo settore è che non si deve stare più di tre settimane senza vedersi», ha spiegato lei.

tom ackerley margot robbie 7

[…] In più, loro hanno trovato anche un altro modo per risolvere il problema: lavorare insieme nella loro casa di produzione, LuckyCap Entertainment. «Sono una grande sostenitrice del fare affari con il proprio partner», ha dichiarato Robbie. «Essere sposati è la cosa più divertente in assoluto, la vita è diventata molto più divertente in qualche modo».

I due hanno lavorato insieme a diversi progetti, tra cui I, Tonya, Birds of Prey e Barbie. «Passiamo insieme 24 ore al giorno», ha confermato Tom Ackerley. «È senza soluzione di continuità. Non c’è un interruttore. È diventato tutto una cosa sola». Ora ancor di più.

margot robbie incinta 1 tom ackerley margot robbie 6 tom ackerley margot robbie 1 margot robbie tom ackerley margot robbie 2 margot robbie agli oscar 2024 tom ackerley margot robbie 3 tom ackerley margot robbie 5 tom ackerley margot robbie 4 tom ackerley margot robbie 9