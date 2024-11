“BASCIANO MI MINACCIÒ DI MORTE E IO LO TEMO” – SOPHIE CODEGONI AI PM DI MILANO CONFERMA DI NON AVER MAI RITIRATO LA QUERELA ALL’EX COMPAGNO, CHE ACCUSA DI STALKING: “ANCHE QUINDICI GIORNI FA MI HA DETTO ‘VENGO A CASA TUA E TI AMMAZZO” – CODEGONI È RITENUTA CREDIBILE DAGLI INQUIRENTI E HA DETTO, TRA LE ALTRE COSE, CHE “LA BORSA” CHE BASCIANO LE HA REGALATO, E DI CUI IL DJ HA PARLATO NELL'INTERROGATORIO, “LA LANCEREBBE ORA VOLENTIERI DALLA FINESTRA”…

alessandro basciano sophie codegoni

(ANSA) - Ha confermato tutto il quadro, fatto di insulti gravi e minacce anche di morte, delle due denunce che lei, come ha ribadito oggi, non ha mai ritirato, men che meno la prima del dicembre 2023. E ha parlato della sua paura e dei suoi timori per quei continui atteggiamenti persecutori, non negando i riavvicinamenti e i regali ricevuti anche di recente, compresa una borsa di lusso, ma ribadendo che lui le avrebbe detto, anche quindici giorni fa, "vengo a casa tua e ti ammazzo".

E' questo, in sintesi, il contenuto dell'audizione di oggi, davanti ai pm di Milano, di Sophie Codegoni, modella e influencer 23enne che, con le sue querele per stalking e minacce, ha fatto arrestare una settimana fa Alessandro Basciano, dj 35enne. Basciano, poi, scarcerato dopo meno di 48 ore dalla gip Anna Magelli che ha revocato l'ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi, dopo l'interrogatorio, le chat e i documenti depositati dalla difesa.

sophie codegoni alessandro basciano

Codegoni, ritenuta credibile nei suoi racconti dagli inquirenti, è stata ascoltata per cinque ore e dovrà essere sentita ancora nei prossimi giorni. Produrrà anche tutte le chat dei dialoghi con Basciano, che saranno acquisite e analizzate. Ha detto pure, tra le altre cose, che quella borsa che lui le ha regalato, e di cui Basciano ha parlato nell'interrogatorio, la lancerebbe ora volentieri dalla finestra.

sophie codegoni 56 alessandro basciano sophie codegoni sophie codegoni citofona a fabrizio corona sophie codegoni sophie codegoni