“BASTA! SIAMO STANCHI DI ACCOGLIERE: NON POSSONO VENIRE 200MILA IMMIGRATI SULL'ISOLA” – IL VIDEO-SFOGO DEL VICESINDACO LEGHISTA DI LAMPEDUSA ATTILIO LUCIA - SULL'ISOLA CONTINUANO GLI SBARCHI E NELL'HOTSPOT CI SONO CIRCA 2.500 PERSONE - LA GERMANIA RIATTIVA L’ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI DI LAMPEDUSA. LE PROCEDURE ERANO STATE SOSPESE “PERCHÉ L’ITALIA NON HA MOSTRATO ALCUNA VOLONTÀ DI...” – VIDEO

attilio lucia lampedusa

(LaPresse) «I lampedusani sono stanchi, basta! Da oggi basta! Non c'è più niente da dire, siamo stanchi di accogliere. Questa non è accoglienza, questa è una falsa accoglienza: non possono venire 200mila immigrati sull'isola». È lo sfogo del vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia .

Sull'isola continuano gli sbarchi e nell'hotspot, secondo gli ultimi dati della Croce Rossa Italiana, ci sono circa 2.500 persone. «Si devono dimettere, non sono stati capaci a prendere due navi, è da nove mesi che il sindaco lo dice. Un'altra neonata morta: sono trent'anni che muoiono persone e noi lampedusani l'abbiamo sempre detto. Gli scafisti hanno avuto sempre questa situazione in mano, sono loro che fanno morire le persone in acqua. Le devono aiutare nel loro Paese». (LaPresse)

LA GERMANIA RIATTIVA L’ACCOGLIENZA

Estratto da corriere.it

Visti i massicci arrivi a Lampedusa, il governo tedesco vuole continuare ad accogliere volontariamente migranti dall’Italia attraverso il meccanismo di solidarietà interrotto negli ultimi giorni. Lo scrive l’agenzia tedesca Dpa segnalando una dichiarazione fatta ieri sera in tv dalla ministro dell’Interno federale, Nancy Faeser. Le procedure di accoglienza volontaria erano state sospese «perché l’Italia non ha mostrato alcuna volontà di riprendersi persone attraverso la procedura di Dublino», questa la motivazione. Poi ha aggiunto: «Ora è chiaro che adempiamo anche al nostro obbligo di solidarietà».

Mercoledì il ministero ha affermato che non erano più previste ulteriori ammissioni, anche perché vi erano problemi con la riammissione dei migranti secondo le cosiddette regole di Dublino. Queste norme stabiliscono che i richiedenti asilo debbano - salvo alcuni casi eccezionali - presentare la loro domanda nel primo paese dell’Ue in cui sono stati registrati. Chiunque tenti di farlo in un altro Stato può essere rispedito nel Paese di primo arrivo.

migranti a lampedusa 5

Il meccanismo era stato concordato tra alcuni paesi dell’UE, tra cui la Germania, nel giugno dello scorso anno. La Germania aveva inizialmente promesso di accogliere 3.500 richiedenti asilo provenienti da paesi particolarmente in difficoltà ai confini meridionali dell’Europa. Finora, 1.700 persone in cerca di protezione sono state trasferite attraverso il cosiddetto meccanismo volontario di solidarietà europea per completare la loro procedura di asilo in Germania. Di questi, circa 1.000 provengono dall’Italia e 670 da Cipro.

Nel frattempo a Lampedusa l’Esercito sta montando una tendopoli a Lampedusa e i cittadini protestano davanti al Comune.

migranti a lampedusa 4 migranti a lampedusa 1 migranti a lampedusa 3 migranti arrivano a lampedusa 1 migranti a lampedusa 2

