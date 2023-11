“LA BATTAGLIA CONTRO L'OCCUPANTE SIONISTA È LEGITTIMA” – IL LEADER DI HEZBOLLAH, HASSAN NASRALLAH, FA IL SUO DISCORSO PER SCROLLARSI DI DOSSO I SOSPETTI DI AVER DATO UNA MANO AD HAMAS: "L'OPERAZIONE DEL 7 OTTOBRE, CHE HA DIMOSTRATO LA DEBOLEZZA E FRAGILITÀ DI ISRAELE, CHE STA TREMANDO, È STATA FRUTTO DI UNA DECISIONE PRESA AL 100% DAI PALESTINESI. NON È STATA CONDIVISA CON ALTRE FAZIONI DELLA RESISTENZA ISLAMICA" - “SIAMO PRONTI AL SACRIFICIO, IL NOSTRO DOVERE È DARE TUTTO”

(ANSA) - BEIRUT, 03 NOV - "La nostra battaglia è pienamente legittima, dal punto di vista legale e religioso, contro l'occupante sionista": lo ha detto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso pubblico, pronunciato da una località non meglio precisata e trasmesso in diretta tv in occasione della 'Festa dei martiri caduti sulla via di Gerusalemme', in riferimento ai circa 60 combattenti di Hezbollah uccisi dall'8 ottobre a oggi negli scontri con l'esercito israeliano nel sud del Libano.

NASRALLAH, 'SIAMO PRONTI AL SACRIFICIO, A DARE TUTTO'

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Il nostro dovere è dare tutto, credere in questa chiamata, siamo pronti al sacrificio, a dare tutto". Così il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante il suo discorso.

NASRALLAH, 'L'AZIONE SACRA DEL 7 OTTOBRE SOLO PALESTINESE'

(ANSA) - BEIRUT, 03 NOV - L'operazione "sacra e grande" del 7 ottobre è stata frutto di "una decisione presa al 100% dai palestinesi. La decisione non è stata condivisa con altre fazioni della resistenza islamica. Loro hanno deciso ed eseguito". Lo ha detto poco fa il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, in un discorso pubblico, pronunciato da una località non meglio precisata e trasmesso in diretta tv in occasione della 'Festa dei martiri caduti sulla via di Gerusalemme'.

NASRALLAH, APRIRE I CORRIDOI UMANITARI A GAZA

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "La politica del nemico è quella della persecuzione. Devono aprire i corridoi umanitari, devono affrontare la situazione umanitaria" a Gaza. Lo sottolinea il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel suo discorso.

MO: NASRALLAH, 'VITTIME DI GAZA SONO TUTTI MARTIRI'

(Adnkronos) - ''Tutte le vittime di gaza sono martiri. Queste persone che sono cadute e si sono sacrificate per il bene del paese andranno nel regno dei cieli''. Lo ha detto il Segretario generale di Hezbollah Hassan NASRALLAH, rivolgendosi alle ''famiglie di questi martiri'' che ''hanno dato i loro cari a Dio''. NASRALLAH a citato ''i bambini, i civili, le donne, gli anziani si stanno muovendo verso un altro mondo, il mondo annunciato dai profeti. ora sono lì dove non ci sono sionisti e nessuna dittatura che possa prevalere''.

NASRALLAH, GRANDE SOFFERENZA DEI PALESTINESI IN QUESTI DECENNI

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "La sofferenza del popolo palestinese in questi decenni è stata grande, soprattutto ora che" in Israele "c'è un governo di destra che sta violando i diritti umani": lo afferma il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, spiegando da dove nasce quello che è accaduto il 7 ottobre.

NASRALLAH, IL 7 OTTOBRE HA MOSTRATO LA FRAGILITÀ DI ISRAELE

(ANSA) - BEIRUT, 03 NOV - L'operazione del 7 ottobre "ha mostrato come non è mai accaduto prima tutta la debolezza e la fragilità di Israele... Israele è una entità che sta tremando". Lo ha detto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso pubblico, pronunciato da una località non meglio precisata e trasmesso in diretta tv in occasione della 'Festa dei martiri caduti sulla via di Gerusalemme'. (ANSA). BEIRUT Z10 2023-11-03 14:30 XAI23307010547_SXA_QBXB

