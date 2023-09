L’INCAZZATURA DI VERA GEMMA – ‘’CARO DAGO, MA TI PARE NORMALE CHE NESSUNO MI FACCIA LAVORARE IN ITALIA? ZERO, NESSUNA PROPOSTA, FACCIO FATICA PERSINO AD ESSERE INVITATA IN UN TALK. MAGARI AVREBBERO POTUTO RACCONTARE IL LEONE D'ORO CHE HO VINTO NEL 2022 A VENEZIA (SEZIONE ORIZZONTI) COME MIGLIOR ATTRICE CON ‘VERA’ - FILM CHE HA VINTO PREMI NEI FESTIVAL EUROPEI E RICEVUTO UNA CRITICA MERAVIGLIOSA DAL ‘NEW YORK TIMES’ - NESSUNA ATTRICE ITALIANA AL MOMENTO STA AVENDO QUESTI RISULTATI ALL’ESTERO. ME NE DOVREI FREGARE? NO, NON ME NE FREGO PERCHÉ NON SONO FAMOSA PER TENERE LA BOCCA CHIUSA. TUTTO QUESTO SUCCEDE PERCHÉ NON INTRALLAZZO, NON LECCO IL CULO, NON SCOPO CON CHI MI PUÒ SERVIRE…” - VIDEO