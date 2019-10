DI CHE PASTA SIETE FATTI? – GLI ITALIANI SONO GRANDI MANGIATORI DI PASTA, MA NON TUTTI SANNO COME PRESENTARE A TAVOLA UNA SPAGHETTATA DEGNA DI NOTA – I CONSIGLI FONDAMENTALI PER NON COMMETTERE ERRORI: UTILIZZATE IL COPERCHIO IN ATTESA CHE L’ACQUA COMINCI A BOLLIRE, MA UNA VOLTA BUTTATA LA PASTA NON COPRITELA – OCCHIO AD ACQUA, SALE E TEMPI DI COTTURA, MA SOPRATTUTTO FATE ATTENZIONE A QUANDO LA SCOLATE…