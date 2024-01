“CON LA BENEDIZIONE DELLE COPPIE GAY TOCCATO UN PUNTO DELICATO, SERVIRANNO ULTERIORI APPROFONDIMENTI” - IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, PIETRO PAROLIN, FRENA SULLA DECISIONE DI PAPA FRANCESCO DOPO LE PROTESTE DELLA GALASSIA TRADIZIONALISTA E DELLE CONFERENZE EPISCOPALI AFRICANE: “LA CHIESA È ATTENTA E APERTA MA DEVE ESSERE FEDELE AL VANGELO” – LA LEVATA DI SCUDI DEI VESCOVI AFRICANI CHE SI OPPONGONO ALLA BENEDIZIONE AI GAY: “CREEREBBE CONFUSIONE E SCANDALO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ ECCLESIALE”

Estratto dell’articolo di Domenico Agasso per www.lastampa.it

«Se questi fermenti servono a camminare secondo il Vangelo per dare risposte all'oggi, benvenuti anche questi fermenti». Lo dice il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin commentando la dichiarazione «Fiducia supplicans» che apre alla benedizione delle coppie «irregolari e dello stesso sesso», e le successive proteste della galassia tradizionalista e di alcuni episcopati, in particolare quelli africani.

Il Documento «ha suscitato delle reazioni molto forti, questo vuol dire che si è toccato un punto molto delicato, molto sensibile; ci vorranno ulteriori approfondimenti», aggiunge, […] . Alla domanda se sia stato un errore, replica: «Non entro in queste considerazioni, le reazioni ci dicono che ha toccato un punto molto sensibile». Il porporato afferma che c’è sempre stato «il cambiamento nella Chiesa, la Chiesa è aperta e attenta ai segni dei tempi ma deve essere fedele al Vangelo».

Nonostante l’appello del Papa alla «comunione» e alla «concordia», nel recinto cattolico non si placano le tensioni attorno a Fiducia supplicans con cui il Vaticano ha aperto alla benedizione delle coppie omosessuali. Il Documento del Dicastero per la Dottrina della Fede ha provocato spaccature e reazioni opposte: da una parte l’esultanza di preti e parroci che avevano già sdoganato la benedizione delle unioni gay senza attendere il nulla osta della Santa Sede; dall’altra, la levata di scudi - al grido di «eresia, sacrilegio, blasfemia» - dei circoli ultra-conservatori e di varie conferenze episcopali, in particolare dell’Africa.

Nessuna benedizione alle coppie omosessuali nelle Chiese africane, le benedizioni proposte da Fiducia supplicans non possono essere attuate in Africa «senza esporsi a scandali». Il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa, presidente del Secam (Simposio delle Conferenze episcopali di Africa e Madagascar), ieri ha reso pubblica con una lettera la posizione dei vescovi africani circa le benedizioni «extraliturgiche» proposte nella Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede pubblicata lo scorso 18 dicembre.

[…] ha generato «un'onda d'urto, ha seminato confusione e inquietudine nell'animo di tanti fedeli laici, consacrati e anche pastori e ha suscitato forti reazioni». […] le conferenze episcopali di tutta l'Africa […] «ritengono che le benedizioni extraliturgiche proposte nella Dichiarazione Fiducia supplicans non possano essere attuate in Africa senza esporsi a scandali. Le Conferenze Episcopali generalmente preferiscono - ogni Vescovo restando libero nella sua diocesi - non impartire benedizioni alle coppie dello stesso sesso. Questa decisione nasce dalla preoccupazione per la potenziale confusione e scandalo all'interno della comunità ecclesiale» […]

