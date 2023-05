DAGONEWS

ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 1

Le coppie perfette non esistono! Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati beccati (di nuovo) a litigare in pubblico. È la seconda volta che succede nel giro di pochi giorni, e il filmato, scrive il DailyMail, alimenta le speculazioni sul fatto che potrebbero esserci “problemi in paradiso”.

L’attore e la cantante si sono sposati da meno di un anno ma già ci sarebbe aria di rottura. Nelle immagini in questione si vedono fermi a un semaforo rosso, in auto a Beverly Hills, mentre hanno un’accesa conversazione. Ben Affleck sembra visibilmente incazzato, mentre JLo, seduta sul sedile del passeggero, lo fulmina con lo sguardo…

ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 3 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 1 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 2 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 3 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 4 litigio jennifer lopez ben affleck sul red carpet 3 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 5 litigio jennifer lopez ben affleck sul red carpet 2 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 4 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 5 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 6 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 2 litigio jennifer lopez ben affleck sul red carpet 1