2 ago 2023 20:15

“BENVENUTI IN SICILIA. BENVENUTI IN ITALIA” – PUPO SCRIVE A DAGOSPIA: “STASERA FARÒ UN CONCERTO AD AUGUSTA, IN SICILIA, MA NON È STATO FACILE ARRIVARE FIN QUI. SIAMO APPENA ATTERRATI ALL'AEROPORTO DI CATANIA, MA NON CI CONSENTONO DI SCENDERE DALL'AEREO. QUI C'È IL CAOS. IO SAREI TENTATO DI PRENDERE IL MICROFONO DI BORDO E FARE UNA SORTA DI ANTEPRIMA DEL CONCERTO DI STASERA, MAGARI CANTANDO IRONICAMENTE ‘SU DI NOI, NEMMENO UNA NUVOLA’. PROVO AD ACCENNARE UNA NOTA MA, UN SIGNORE FRANCESE CHE MI SIEDE ACCANTO E CHE NON SA CHI CAZZO SONO, MI FULMINA E MI BLOCCO. MEGLIO COSÌ. AVREI POTUTO RISCHIARE IL LINCIAGGIO…”