“BERLUSCONI MI HA SEDOTTO CON LA SUA GALANTERIA” – IVA ZANICCHI RACCONTA DI QUANDO SI FECE INTORTARE DAL CAV PER CONDURRE IL SUO PRIMO PROGRAMMA TV: “SONO ANDATA DA LUI CON LA CERTEZZA DI DIRE NO. HA CANTATO PER ME DUE CANZONI IN FRANCESE E ALLA FINE HO PRESO ESATTAMENTE QUELLO CHE MI HA OFFERTO. AVREBBE POTUTO VENDERE UN CONDIZIONATORE AL POLO NORD. LA POLITICA? È STATO UN MIO ERRORE, LUI NON ERA D’ACCORDO E…”

Che lo si sia amato, che lo si sia odiato (difficile trovare una terza via), Silvio Berlusconi è un uomo che ha segnato l'Italia. E la sua vita è una sceneggiatura pronto uso per ricavarci un film (è già successo in passato) o una serie tv, ed è la novità di queste settimane. Dallo scorso 11 aprile, su Netflix è presente la serie in tre episodi Il giovane Berlusconi, che racconta l'ascesa imprenditoriale del Cavaliere

Iva, si ricorda la prima volta che ha visto Silvio Berlusconi?

«Certo! È stato a Milano 2, quando era stata da poco costruita. Gli amici che erano con me lo hanno indicato:' "Quello è Berlusconi". Ma in quell'occasione non mi sono avvicinata».

E il primo incontro lo ricorda?

«Qualche anno dopo. Lui mi ha invitata ad Arcore per propormi di condurre un programma tv. Sono andata con la certezza di dire no, e sono tornata a casa felice di aver accettato». […]

come l'ha convinta Silvio?

«Mi ha sedotta con una galanteria vera, sentita. Prima mi ha fatto fare il giro della casa, in un grande salone dove c'era un pianoforte ha cantato per me due canzoni in francese... e alla fine è arrivata la proposta: condurre Facciamo un affare, un programma per la fascia del mattino. Sono tornata a casa felice e contenta di aver accettato».

Ha trattato sul compenso, come le aveva suggerito suo marito?

«Macché... Berlusconi era un uomo che avrebbe potuto vendere un condizionatore al Polo Nord. Ho preso esattamente quello che mi ha offerto, e non era poco, e soddisfatta cosi».

È legata a Silvio Berlusconi anche la sua avventura in politica, al Parlamento europeo.

«No, quello è stato mio errore, fatto contro la sua volontà».

Ma lui la candidò.

«Lo convinsi io. […] Berlusconi era contrario, sapeva che la politica mi avrebbe ostacolato la carriera. Mi disse: "lo ti candido, ma non ti aiuto in niente, fai tu"».

Perché lo considera un errore?

«Non ho l'istinto diplomatico necessario a fare politica. Ricordo un dibattito televisivo in tv. Ero ospite con un sindacalista. Sono arrivata in studio tutta concentrata per evitare di dire parolacce. Quest'uomo mi accusa di aver rovinato l'Italia con il mio padrone (Berlusconi, ndr), e io sbotto: gli ho detto letteralmente "Vaffanculo!", e poi anche "Vai a cagare!". Ho proprio perso le staffe. Chiusa la carriera politica ho fatto tanta fatica a rientrare nel mio mondo, quello della musica e dello spettacolo. Aveva ragione Berlusconi».

Quando l'ha sentito per l'ultima volta?

«Mi ha chiamato quando mi ha visto a Ballando con le stelle, per prendermi in giro: "Non sapevo che fossi anche una grande ballerina... Però le barzellette le racconto meglio io"». […]

