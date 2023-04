“BERLUSCONI È DA TEMPO MALATO DI LEUCEMIA MIELOMONOCITICA CRONICA” – ARRIVA IL BOLLETTINO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CAV DALL'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO: “È ATTUALMENTE RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA PER LA CURA DI UN'INFEZIONE POLMONARE..."

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE

(ANSA) - Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta.

La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti." E' questo il bollettino medico firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

