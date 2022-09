2 set 2022 12:49

“BEVEVO ALCOL E PRENDEVO PSICOFARMACI” – IL 21ENNE ARRESTATO A MILANO PER AVER ABUSATO DI QUATTRO DONNE DOPO AVERLE SEGUITE IN MONOPATTINO DICE DI NON RICORDARE NULLA: “HO UN BUON RAPPORTO CON LE RAGAZZE. NON MI SEMBRA SIANO COSE CHE POSSO COMMETTERE” – IL GIOVANE SEGUIVA SEMPRE LO STESSO SCHEMA: SEGUIVA LE SUE VITTIME CHE USCIVANO DALLE PALESTRE E…