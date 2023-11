“BIBI” E LASCIA VIVERE – IL PREMIER ISRAELIANO, BENJAMIN NETANYAHU, CONTINUA A FARE IL DURO E SI METTE DI TRAVERSO AL CESSATE IL FUOCO: “NON CI SARÀ SENZA IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI”. INTANTO, PERÒ, HAMAS STAREBBE TRATTANDO PER LIBERARE 12 PRIGIONIERI, DI CUI 6 AMERICANI, IN CAMBIO DI TRE GIORNI DI TREGUA – SECONDO I MEDIA EGIZIANI L’ACCORDO È A UN PASSO – GLI USA: “NON ABBIAMO PROVE CHE GLI OSTAGGI SIANO ANCORA VIVI”

benjamin netanyahu

USA, NON ABBIAMO PROVE CHE OSTAGGI HAMAS SIANO ANCORA VIVI

(ANSA) - "Non abbiamo prove che gli ostaggi in mano ad Hamas, compresi i cittadini Usa, siano ancora in vita". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con la stampa sottolineando che "potrebbe essere necessaria più di una pausa umanitaria per farli uscire tutti".

HAMAS CONFERMA NEGOZIATI,12 OSTAGGI PER 3 GIORNI DI TREGUA

(ANSA-AFP) - Una fonte vicina ad Hamas conferma trattative in corso per la liberazione di 12 ostaggi, di cui 6 americani, in cambio di tre giorni di tregua.

israeliani presi in ostaggio da hamas 5

USA, 'HAMAS SE VUOLE LIBERI OSTAGGI, NON RIOCCUPARE GAZA'

(ANSA) - "Se Hamas è interessata a rilasciare gli ostaggi, dovrebbe farlo". Lo afferma il vice portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, ribadendo che gli Stati Uniti si oppongono alla rioccupazione di Gaza da parte di Israele ma anche al trasferimento forzato dei palestinesi "ora e quando il conflitto" finisce.

MO: NETANYAHU, 'NESSUN CESSATE IL FUOCO SENZA RILASCIO OSTAGGI'**

(Adnkronos) - "Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportano i media locali.

israeliani presi in ostaggio da hamas 4

PORTAVOCE HAMAS,SOLA VIA PER OSTAGGI È SCAMBIO PRIGIONIERI

(ANSA) - Abu Obeida, il portavoce delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas a Gaza, ha detto che "la strada unica ed evidente per la liberazione degli ostaggi è un accordo che preveda lo scambio di prigionieri totale o parziale". Lo ha riferito la tv pubblica israeliana Kan.

TV EGITTO, VICINO ACCORDO PER PAUSA E RILASCIO OSTAGGI

(ANSA) - Una tv egiziana ha segnalato che il Cairo è vicino al raggiungimento di un accordo per una pausa umanitaria a Gaza e il rilascio di ostaggi. Lo ha riferito Haaretz.

"Fonti egiziane informate hanno detto a AlQahera News: L'Egitto è vicino al raggiungimento di una tregua umanitaria nella Striscia di Gaza per lo scambio di prigionieri e detenuti" e "sta intensificando i contatti" a questo fine, scrive l'emittente sulla propria pagina Facebook. "Al Qahera" (Il Cairo) è un'emittente ufficiale egiziana creata di recente per contrastare al Jazeera del rivale geopolitico Qatar e competere con altre tv panarabe.

ostaggi nelle mani di hamas israeliani presi in ostaggio da hamas BENJAMIN NETANYAHU