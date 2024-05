“BIBI” NON ABBASSA LA TESTA – NETANYAHU RISPONDE A MUSO DURO A BIDEN, CHE HA ANNUNCIATO LO STOP AGLI AIUTI MILITARI IN CASO DI ATTACCO A RAFAH: “SE ISRAELE SARÀ COSTRETTO A RESTARE DA SOLO, RIMARRÀ DA SOLO. NESSUNA PRESSIONE CI IMPEDIRÀ DI DIFENDERCI” – IL MINISTRO DELLA DIFESA GALLANT RINCARA LA DOSE: “LO DICO AI NOSTRI NEMICI E AI NOSTRI MIGLIORI AMICI: RAGGIUNGEREMO I NOSTRI OBIETTIVI E COLPIREMO HAMAS” –

TRATTATIVE PER LA TREGUA IN ALTO MARE: IL CAPO DELLA CIA BURNS LASCIA IL CAIRO

NETANYAHU RIBADISCE, 'ISRAELE CONTRO HAMAS ANCHE DA SOLO'

(ANSA) - In quella che è stata considerata una risposta al presidente Joe Biden, il premier Benjamin Netanyahu ha postato di nuovo su X il discorso tenuto allo Yad Vashem la scorsa settimana in cui ha detto che Israele affronterà da solo Hamas se occorre. "Ai leader del mondo dico: nessuna pressione, nessuna decisione da parte di alcun forum internazionale impedirà a Israele di difendersi. Se Israele sarà costretto a restare da solo - affermò - Israele rimarrà da solo".

GALLANT 'AI NOSTRI NEMICI E AMICI: ISRAELE RESISTERÀ'

(ANSA) - "Lo dico ai nostri nemici e ai nostri migliori amici: Israele raggiungerà i suoi obiettivi a sud e a nord". Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant. "Lo Stato di Israele - ha detto durante una cerimonia pubblica - non può essere sottomesso: nè l'Idf, né il ministero della Difesa, né l'establishment della difesa, né lo Stato di Israele. Resisteremo, raggiungeremo i nostri obiettivi, colpiremo Hamas, distruggeremo Hezbollah e porteremo sicurezza".

STASERA GABINETTO DI GUERRA IN ISRAELE DOPO LE MOSSE USA ++

(ANSA) - Il governo israeliano deciderà questa sera in "fatidiche" riunioni del gabinetto di guerra e di sicurezza come procedere sui combattimenti a Gaza e in Libano sulla scia delle decisione Usa di fermare alcune spedizioni di armi. Lo ha riferito una fonte anonima al quotidiano Israel ha Yom, vicino alle posizioni del premier Benyamin Netanyahu.

La fonte ha poi ricordato che nella conversazione con il presidente Joe Biden della scorsa domenica, il premier ha affermato che Israele "combatterà con le unghie e con i denti se necessario. E - ha concluso - lo diceva sul serio".

IL CAPO DELLA CIA BURNS LASCIA IL CAIRO E TORNA A WASHINGTON

(ANSA) - Il direttore della Cia Bill Burns ha lasciato il Cairo e sta tornando a Washington dopo aver trascorso gran parte della settimana in giro per il Medio Oriente per cercare di finalizzare un accordo di cessate il fuoco a Gaza: lo ha detto alla Cnn una fonte vicina.

