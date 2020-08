bill clinton e ghislaine maxwell scendono dal jet privato di jeffrey epstein

1 – "HO VISTO CLINTON CON DUE RAGAZZE NELL'ISOLA DEL SESSO DI EPSTEIN"

Estratto dell’articolo di Alberto Flores D’Arcais per “la Repubblica”

(…)Nelle carte Virginia Giuffre racconta come Epstein si vantasse delle giovanissime ragazze che arrivavano sull' isola: «La cosa più terribile che gli ho sentito dire è che erano arrivate due dodicenni dalla Francia come regalo di compleanno di un suo amico».

ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton

La terza accusatrice ricorda anche come sul jet privato di Epstein abbiano viaggiato decine di persone famose: non solo Bill Clinton ma - secondo alcuni media Usa che hanno letto la testimonianza della donna - anche Al Gore, Naomi Campbell, Heidi Klum e il grande avvocato Alan Dershowitz, quello che ha difeso O.J.Simpson e più recentemente Donald Trump dalle accuse di impeachment .

RITRATTO DI BILL CLINTON VESTITO DA MONICA LEWINSKY IN CASA EPSTEIN A NEW YORK

(...)

CASO EPSTEIN, LE EMAIL DESECRETATE ACCUSANO CLINTON E IL PRINCIPE ANDREA

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

L' avvocato Jack Scarola chiede alla sua assistita, Virginia Giuffre: «Ci sono mai state orge nell' isola privata di Jeffrey Epstein? C' era anche Bill Clinton?». Risposta: «Sì, Clinton era accompagnato da due ragazze molto giovani di New York.

Jeffrey Epstein disse con una risata: "Bill mi deve dei favori". Non ho mai saputo se dicesse sul serio o se fosse una battuta. Aggiunse: "Tutti mi devono dei favori"».

Adesso si capisce perché i legali di Ghislaine Maxwell, l' ex fidanzata del finanziere Jeffrey Epstein, abbiano cercato in tutti i modi di impedire la pubblicazione delle carte processuali riferite alla causa intentata nel 2015 da Virginia Giuffre.

bill clinton

La donna, oggi 36 anni, ha raccontato in tribunale di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con Epstein e i suoi amici. Faceva parte dell' ampio giro di ragazzine reclutate agli inizi degli anni Duemila da Ghislaine Maxwell, 58 anni, figlia del controverso editore britannico Robert Maxwell.

Ieri Loretta Preska, giudice del Southern District di New York, ha deciso di «desecretare» gli atti del contenzioso che si chiuse nel 2017 con una somma (mai quantificata), versata da Maxwell, come ha poi fatto in tante altre occasioni.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Bill Clinton era già stato chiamato in causa nei mesi scorsi, quando dai registri di volo, si scoprì che era stato molte volte ospite del jet privato di Epstein, il cosiddetto «Lolita Express».

Ora la trascrizione della testimonianza di Giuffre ci trasporta nella Little St. James Island, proprietà privata del finanziere, suicidatosi in un carcere di Manhattan il 10 agosto dello scorso anno.

IL RITRATTO DI BILL CLINTON NELLA CASA DI EPSTEIN A NEW YORK

In quel puntino delle Virgin Islands, disperso nei Caraibi, Epstein si trastullava con massaggi e festini sessuali. Ghislaine organizzava, riceva gli ospiti illustri e partecipava attivamente alle orge.

Nella lista degli invitati, oltre al nome dell' ex presidente democratico, ricorrono quelli del principe Andrea d' Inghilterra, figlio della regina Elisabetta, la cui posizione sembra aggravarsi: Epstein avrebbe costretto Virginia a fare sesso con il principe «e a raccontargli i dettagli dell' abuso sessuale», per poter ricattare il membro della famiglia reale britannica.

ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump

C' era anche il celebre avvocato Alan Dershowitz, che all' inizio dell' anno ha difeso Donald Trump nella procedura di impeachment al Congresso. Come Clinton e Andrea, anche lui ha più volte smentito ogni coinvolgimento .

Virginia ricorda che fu avvicinata da Ghislaine nel 2000.

Aveva 15 anni e lavorava nella spa del resort di Mar-a-Lago di Donald Trump. Non è una coincidenza. Jeffrey, Ghislaine e Donald frequentavano insieme i locali di Manhattan e gli eventi mondani di Palm Beach in Florida. Lo stesso presidente lo ha confermato in una conferenza stampa, lo scorso 24 luglio, augurando a Maxwell di «stare bene».

jeffrey epstein donald trump

Nella documentazione ci sono anche le mail scambiate tra Jeffrey Epstein e la sua partner. Alcune risalgono al 2015, mentre Maxwell aveva dichiarato di non aver avuto più contatti con lui da oltre dieci anni. In una di queste il finanziere scrive: «Non hai fatto niente di male e ti invito a regolarti di conseguenza.Esci, gira a testa alta, vai alle feste».

Completamente diversa la conclusione di Virginia Giuffre: «Ghislaine è la persona che abusava di me in modo sistematico. Era lei che mi aveva ingaggiata, spiegato che cosa dovessi fare, addestrata a diventare una schiava sessuale. Merita di rispondere di tutto ciò davanti alla giustizia. E mi disgusta che sia una donna».

IL PRINCIPE ANDREA E GHISLAINE MAXWELL AL PARTY 'PROSTITUTE E PROTETTORI'

