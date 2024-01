“BISOGNA IMPEDIRE AI LEONI DI TASTIERA DI DISTRUGGERE TUTTO. ORA È IL MOMENTO DEL SILENZIO” – L’OMELIA DEL PARROCO DI SANT’ANGELO LODIGIANO AL FUNERALE DI GIOVANNA PEDRETTI, LA RISTORATRICE CHE SI È UCCISA DOPO ESSERE FINITA AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER LA RISPOSTA A UNA PRESUNTA RECENSIONE DISCRIMINATORIA: “SU DI LEI ILLAZIONI COME MACIGNI" - "DA UNA PARTE UNA PERSONA ONESTA, CHE FORSE HA COMMESSO UN ERRORE, DALL'ALTRA IL GIUDIZIO SOMMARIO DI CHI PARLA SENZA SAPERE"

OMELIA, SU GIOVANNA PEDRETTI ILLAZIONI COME MACIGNI

funerale di giovanna pedretti 4

(ANSA) - LODI, 22 GEN - Nella vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata a morta a Sant'Angelo Lodigiano, "c'è il giudizio sommario, senza appello, senza misericordia, di chi parla senza sapere, senza conoscere".

Don Enzo Raimondi si è espresso così oggi ai funerali della donna: "Il rincorrersi, senza alcun filtro, dei sospetti, pesanti come macigni. Costruiti per soddisfare i pruriti di gente ormai frustrata al punto da bramare la narrazione delle disgrazie altrui. Dove il teorema da dimostrare, il dubbio da alimentare è che anche dove c'è del bene si nasconde, alla fine, un interesse, un tornaconto. Facendo così diventare le ombre tenebra".

funerale di giovanna pedretti 1

RISTORATRICE MORTA, IN MILLE IN CHIESA AI FUNERALI DI GIOVANNA

(ANSA) - LODI, 22 GEN - Un migliaio di persone ha partecipato stamani a Sant'Angelo Lodigiano ai funerali della ristoratrice 59enne Giovanna Pedretti trovata morta 8 giorni fa nel greto del fiume Lambro. Nei giorni precedenti la donna aveva ricevuto lodi per aver risposto a tono a una recensione di un cliente che si lamentava di aver mangiato nel suo locale - la pizzeria 'Le Vignole' di Sant'Angelo - con a fianco due omosessuali e un disabile e poi era stata accusata sui social proprio di aver inventato quella recensione solo per farsi pubblicità.

Lo striscione per ribadire ai giornalisti di rispettare il momento di dolore, che era comparso, nei giorni scorsi, vicino all'abitazione della donna, che si trova sopra la pizzeria, è stato esposto sul sagrato della basilica. Don Enzo Raimondi, che ha celebrato le esequie con tutti i parroci di Sant'Angelo, all'arrivo della bara in chiesa ha detto che "non è il clamore mediatico che ci riunisce qui ma l'amicizia con Giovanna e la vicinanza ai familiari. Siamo qui per leI".

GIOVANNA PEDRETTI, I FUNERALI E L’OMELIA DEL PARROCO: «LEI ONESTA E GENEROSA. BISOGNA IMPEDIRE AI LEONI DA TASTIERA DI DISTRUGGERE TUTTO»

Estratto dell’articolo di Carlo d'Elia per www.corriere.it

funerale di giovanna pedretti 3

[…] "Quante note stonate abbiamo dovuto ascoltare in questi giorni - ha detto don Raimondi -. Da una parte il dolore di chi si è sentito attaccare, una persona che ha sempre fatto qualcosa per rendere questo mondo migliore. Dall'altra il giudizio sommario, di chi parla senza sapere. Di chi costruisce castelli di carta, di chi cerca dove anche c'è del bene che pensa ci sia un tornaconto. Ora c'è una famiglia che chiede silenzio. Abbiamo vissuto l'invadenza, l'insistenza del diritto d'informazione, l'arroganza di chi pensa di poter distruggere.

funerale di giovanna pedretti 2

Ricordiamo l'onestà e la generosità di Giovanna. Un errore forse ha fatto Giovanna: aver per un attimo pensato che oltre agli estranei accusatori che hanno dubitato di lei, potessimo aver dubitato di lei anche noi che la conoscevamo. Bisogna impedire ai leoni di tastiera di distruggere tutto. Ora è il momento del silenzio. Cosa non abbiamo fatto, cosa avremmo potuto fare? Siamo convinti che non sia successo nulla di così grave. Ma quante volte Giovanna ha consolato noi, quante volte ci è stata vicina. Anche il silenzio ora, si trasforma in una parola, che dice rispetto».

giovanna pedretti giovanna pedretti 1 GIOVANNA PEDRETTI - I COMMENTI OMOFOBI E ABILISTI ALLA PIZZERIA LE VIGNOLE Giovanna Pedretti fiorina d avino figlia di giovanna pedretti al funerale