“BOCHICCHIO? QUALCOSA NON TORNA. INVECE DI SCAPPARE IN UN PAESE DOVE NON C'È L'ESTRADIZIONE SE NE STA A CAPALBIO E DOMANI GLI FANNO UN BUCIO DE CULO CHE LA METÀ BASTA” – MALAGO’ PARLA DEL BROKER CON IL FRATELLO DI ANTONIO CONTE CHE GLI RIFERISCE DI UN COLLOQUIO AVUTO CON LA MOGLIE: “MI HA DETTO DI SAPER TUTTO SUI FALSI BONIFICI MA CHE SI FIDAVA DI LUI” – IL CAPPOTTINO DI MEGALO’ AL MADOFF DELL’ANIENE: “È UN PAZZO, MAI INVESTIREI UN EURO CON LUI…”

Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

bochicchio

Sospesa tra la lealtà al marito e un mondo che le si sgretola attorno, combattuta tra le rassicurazioni dell'uomo e i crescenti segnali di poterci finire assieme nei guai, Arianna Iacomelli, moglie di Massimo Bochicchio, ha vissuto un biennio sulle montagne russe emotive fino alla morte del broker, due settimane fa.

Nelle fiamme della sua moto sono andati bruciati anche i segreti che custodiva. Quanto della sua vita in picchiata, dopo l'inarrestabile ascesa, Bochicchio aveva condiviso con lei? Un'idea si può ricavare dalle intercettazioni allegate all'inchiesta della procura di Milano, pur avviata alla archiviazione.

MASSIMO BOCHICCHIO

Il 10 luglio 2020 parlano di lei Giovanni Malagò e Daniele Conte, il primo, presidente del Coni, grande amico ed estimatore (con molte remore) di Bochicchio («È incredibile, un fenomeno, ma è un pazzo, non mi verrebbe mai nell'anticamera del cervello di investire un euro con lui»); il secondo, fratello di Antonio l'ex Ct della nazionale, suo collaboratore ma lasciato a piedi alla stregua di tanti clienti. La situazione del broker è già complicatissima e Malagò chiede notizie della moglie: «Arianna è preoccupata?».

giovanni malago foto di bacco

E Conte: «Le ho ribadito quanto ci tengo alla sua famiglia ma che mi trovo in grossa difficoltà "...questo ha falsificato bonifici, ha fatto delle cose..." e lei dice "ehhh, lo so ma io sono... super... mi fido di mio marito al 100% (...) la nostra vita non è cambiata, anzi mi dice di risparmiare e tutto quanto..."».

Malagò insiste: «Sì però scusami, qualcosa non torna: è pazzo ma non è un cogl., è un genio del male... se hai una moglie, dei figli piccoli...scappa e va in un paese dove non c'è l'estradizione.. invece stai a Capalbio e domani ti fanno un bucio de c. che la metà basta».

E Conte: «È quello che ho detto alla moglie...ma non solo legalmente, perché trovi uno squilibrato che magari viene lì e ti da una botta in testa».

giovanni malago foto mezzelani gmt 018

Il timore sembra in parte concretizzarsi quando Arianna Iacomelli riceve telefonate sempre più insistenti di clienti che reclamano i loro soldi.

Già da settembre 2020 Bochicchio ha cominciato a farsi più accorto. La chiama dall'estero ma la mette in guardia: «Non dire niente, eh». Lei per un po' gli regge il gioco con rispose evasive o false «Dovrebbe tornare nei prossimi giorni, a metà della prossima settimana o al massimo nel prossimo weekend da Hong Kong (il giorno prima ha saputo invece che lui si trova a Madrid, dove lo andrà a trovare, ndr)». Ad ottobre Iacomelli chiama un amico del marito per un aiuto a orientarsi tra le tante spiegazioni che lui le fornisce: «Se io fossi te - le consiglia l'uomo - gli direi "Oh Ma', che c. stai a dì? Riunioni con chi? Con quale banca?».

MASSIMO BOCHICCHIO

Poi lei riceve una telefonata inquietante. Un cliente di Bochicchio le rinfaccia che il marito non risponde da settimane, che lui lo ha aspettato sotto casa per 12 ore, la avvisa che «qualcosa succederà» e quando lei si rifiuta di dargli l'indirizzo del cognato, l'uomo ribatte «lo farò cercare».

Allude a un conto in Svizzera della donna e infine chiede conferma sugli indirizzi di alcuni parenti del marito. Lei resiste ma poi si sfoga con la suocera: «Mi ha fatto una telefonata che non mi è piaciuta per niente... e io non ne posso più.. cioè sinceramente io devo anche rispondere alle persone perché non risponde lui... non è proprio più accettabile. Lui sempre mi dice che torna, certo che torna ora vediamo se arriva in tempo il compleanno dei figli, che ti devo dì... speriamo».

bochicchio antonio conte 4 BOCHICCHIO 2 MASSIMO BOCHICCHIO E LA MOGLIE ARIANNA massimo bochicchio e la moglie antonio conte 1