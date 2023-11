19 nov 2023 09:30

LA “BODY POSITIVITY” È SOLO UNA SCUSA PER MOSTRARE LE BOCCE – LOUISA KHOVANSKI È UN’INFLUENCER CANADESE NOTA PER LE SUE ENORMI QUALITÀ: DUE MELONI FUORI MISURA – SU INSTAGRAM, DOVE LA SEGUONO CINQUE MILIONI DI PERSONE, MOSTRA I MAMMELLONI EXTRALARGE, CONDENDO TUTTO CON DIDASCALIE MOTIVAZIONALI. E C’È CHI LA CRITICA: “MA NON TI VERGOGNI? UN PO’ DI RITEGNO”. MA IN MOLTI APPREZZANO I SUOI AIRBAG...