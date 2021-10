“BOGDAN, PORTAMI IL BAMBINO A CASA, VOGLIO SAPERE COME STA” – L'APPELLO DELLA MADRE DEL PICCOLO DAVID, IL BAMBINO DI 5 ANNI RAPITO A PADOVA DAL PADRE, A "CHI L'HA VISTO": "LUI HA BISOGNO DI ME E IO DI LUI, PER FAVORE" – IL BIMBO SAREBBE STATO SOTTRATTO DA QUATTRO PERSONE A BORDO DI UN FURGONE NERO TARGATO BUDAPEST, CHE È STATO RITROVATO A PADOVA DAI CARABINIERI - "DAVID HA PAURA DI SUO PADRE, NON LO CONOSCE. È UN UOMO MOLTO PERICOLOSO…"

Da www.leggo.it

Chi l'ha visto è tornata sul caso del bambino rapito dal padre. Ai microfoni della trasmissione è intervenuta la mamma, Alexandra Moraru che ha accusato l'ex di averle sottratto il figlio David di appena 5 anni. La donna ha rivolto un appello in diretta all'ex in lacrime: «Bogdan, portami il bambino a casa, voglio sapere come sta. Lui ha bisogno di me e io di lui, per favore».

La ragazza, 26enne di origine rumena ma che da due anni vive a Padova, ha lanciato un disperato appello nel tentativo di riabbracciare il suo bambino. Il rapimento è avvenuto nella mattina di ieri e in serata Chi l'ha visto si è subito occupato del caso. Quattro persone avrebbero seguito la donna mentre accompagnava il piccolo a scuola e poi sarebbe stato preso, messo in un furgone nero targato Bucarest e scomparso nel nulla.

Federica Sciarelli ha fatto appello a chiunque abbia intravisto il van, che è fuggito in direzione Nord. «Chi ha visto questo furgone targato B79CAR contatti la polizia, ripreso nitidamente dalle telecamere con a bordo il bambino. Non sappiamo se sia ancora in Italia, potrebbe essere andato verso l'est Europa». La mamma è stata immobilizzata e il bimbo le è stato strappato dalle braccia. Subito dopo la donna ha sporto denuncia ma pare che non sia la prima volta che l'uomo compia simili atti.

Si ricorda che al momento della scomparsa David indossava una felpa grigia a righe bianche, un paio di pantaloni grigi e delle scarpette nere.

Da www.today.it

Il furgone è stato trovato, del bambino nessuna traccia. I carabinieri hanno rintracciato il mezzo usato per sottrarre David, il bimbo di 5 anni rapito martedì mattina a Padova dal padre, insieme ad alcuni complici, in un'azione da commando contro la quale la madre del piccolo - che lo stava accompagnando all'asilo - non ha potuto fare niente.

IL PADRE DI DAVID IL BAMBINO RAPITO A PADOVA

Due uomini l'hanno immobilizzata, mentre quello che lei ritiene fosse l'ex compagno le strappava di mano il bambino. Quindi il piccolo sarebbe stato fatto salire su una vettura: al volante c'era un quarto uomo che ha spinto sull'acceleratore ed è fuggito a tutta velocità.

Intorno alle 22.30 di ieri sera una pattuglia dei carabinieri di Limena, in provincia di Padova, ha rintracciato il furgone dai vetri oscurati Mercedes Vito nero, con targa romena, usato dal papà del bimbo e da tre complici per portare via il piccolo.

Il mezzo era stato lasciato in via Martin Piva, all'altezza del civico 8, dove ha sede un'officina. Il veicolo è stato portato in una zona protetta per i rilievi tecnici necessari. La pista che portava al confine con la Slovenia, suggerita da un testimone che sui social ha detto di aver visto il furgone parcheggiato in provincia di Gorizia, si smonta.

I carabinieri proseguono nelle ricerche dei sequestratori e del bambino. Ieri la mamma, 26enne con doppia nazionalità moldava e romena, è tornata in caserma per fornire un quadro più chiaro dei fatti. Ha postato anche un appello su Facebook perché chiunque abbia notizie la aiuti a ritrovare il figlio. "Ho paura - ripete la madre nei suoi appelli a tv e stampa, - perché il bambino ha paura di suo padre, non lo conosce, non lo vede da tre anni. Lui è un uomo molto pericoloso, un delinquente. Per favore aiutatemi a trovare il mio bambino, sono disperata".

È caccia all'uomo in Italia e all'estero. L'ex marito della donna vive a Bucarest, in Romania. Tre anni fa, la giovane aveva ottenuto l'affido del piccolo. Sono ore di apprensione e di attesa. Il bimbo indossava dei pantaloni grigi e una felpa a righe.

