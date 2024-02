“BONO VOX È UNO STRONZO” – L’ENNESIMO DELIRIO DI ROGER WATERS CHE SE L'E' PRESA CON IL FRONTMAN DEGLI U2 - BONO, DOPO UN PIPPARDONE SULLA PACE, HA DEDICATO UN VERSO DELLA SUA CANZONE AI RAGAZZI ISRAELIANI AMMAZZATI AL FESTIVAL MUSICALE LO SCORSO 7 OTTOBRE E L’EX PINK FLOYD È ESPLOSO: “QUELLO CHE BONO HA FATTO ALLO SPHERE DI LAS VEGAS, CANTANDO DELLE STELLE DI DAVIDE, È STATA UNA DELLE COSE PIÙ DISGUSTOSE CHE ABBIA MAI VISTO IN VITA MIA…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Durante uno dei concerti che gli U2 stanno tenendo allo Sphere di Las Vegas, Bono ha invitato il pubblico a fare silenzio prima di lanciarsi in un acceso discorso su come la religione possa "farci arrabbiare". "Vedere ciò che i figli di Abramo si sono fatti l'un l'altro in tutto il mondo per millenni e anche oggi... è sconcertante vedere la sofferenza dei bambini palestinesi dopo che abbiamo visto quella dei bambini israeliani - ha detto -. Alla luce di quanto è accaduto in Israele e a Gaza, una canzone sulla non violenza sembra un po' ridicola, persino risibile, ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e per la non violenza. Ma i nostri cuori e la nostra rabbia, sapete dove sono diretti.

Quindi cantate con noi... e con quei bellissimi ragazzi che erano a quel festival musicale" riferendosi alle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre al festival musicale Supernova Sukkot Gathering. Dopodiché Bono ha cantato "Pride (In the Name of Love") cambiando però il testo con le seguenti parole: "Mattina presto, 7 ottobre, il sole sta sorgendo nel cielo del deserto... Stelle di Davide, hanno preso la tua vita ma non hanno potuto prendere il tuo orgoglio".

Proprio questo cambio di liriche nella canzone, con il riferimento alla stella di David ha scatenato la reazione indignata di Waters. "Dobbiamo iniziare a dire a queste persone che la loro opinione è disgustosa e così degradante, appoggiando l'entità sionista. Quello che Bono ha fatto un paio di settimane fa allo Sphere di Las Vegas, cantando delle Stelle di Davide, è stata una delle cose più disgustose che abbia mai visto in vita mia".

Anche perché Waters, che pochi giorni fa ha pubblicato l'anteprima di "Under the Rubble", una canzone dedicata alla popolazione di Gaza, su quanto accaduto il 7 ottobre ha un'idea sua, espressa già a novembre partecipando al podcast di Glenn Grenwald. "Quello che sappiamo è che è molto, molto difficile dire cosa sia realmente accaduto - aveva commentato -. Sia che si sia trattato di un'operazione di false flags (ovvero un'operazione ideata per fare credere che l'attacco sia stato effettuato da gruppi diversi rispetto ai reali esecutori - ndr) o meno, o qualsiasi altra cosa, o qualsiasi cosa sia successa, e qualsiasi sia la storia a cui arriveremo, non sappiamo se arriveremo mai a scoprire la vera storia".

Da tempo ormai Waters deve fare i conti con le accuse di antisemitismo che piovono su di lui da più parti e questa nuova uscita non farà che accendere ulteriormente gli animi.

