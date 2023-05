IL “BOSS” DI ROMA – PER TRE ORE FILATE IL 74ENNE BRUCE SPRINGSTEEN HA MANDATO IN ESTASI I 60 MILA SPETTATORI AL CIRCO MASSIMO - TRA I FAN C’È CHI NON DIMENTICA LE POLEMICHE SUL SUO CONCERTO DI FERRARA NONOSTANTE LE PERSONE COLPITE DALL’ALLUVIONE - IL “BOSS” HA SOLCATO IL PALCO CON LA SUA “E-STREET BAND” (“CHE PRENDONO IL VIAGRA”, LO HA DETTO SPRINGSTEEN) E HA CANTATO SENZA SOSTA – TRA GLI SPETTATORI: STING, JIMMY PAGE, CHRIS ROCK, NICK CAVE, IL SINDACO GUALTIERI E... - VIDEO!

«Ciao Roma», il saluto di Bruce Springsteen, camicia e jeans scuri, arriva puntuale poco prima del tramonto. Gli risponde l'urlo dei sessantamila che affollano il Circo Massimo (sold out). E si parte subito con la sferzata di My love will not let you down e Death To My Hometown, rabbiosa canzone contro la guerra, si è aperto, domenica, il secondo concerto italiano del Boss. […]

Ai lati del palco le bandiere italiana e americana. I due maxischermi rimandano le immagini di Springsteen e della band che per tre ore, senza sosta suonano un brano dietro l’altro. Vengono ripresi anche gli spettatori che si lasciano avvolgere dall'irresistibile energia che si catena dal palco.

Fra il pubblico, i grandi del rock: Sting, Lars Ulrich dei Metallica, Nick Mason e Nick Cave. Ci sono anche l'attore Woody Harrelson, Thomas dei Måneskin, Chris Rock, Edoardo Leo, Luca Marinelli e Giuseppe Battiston.

Indomito Bruce. I suoi 73 anni lasciano segni sul viso ma non intaccano la passione e la forza che Springsteen dispensa per tutto il concerto. Sul palco è il primo a divertirsi trascinando con sé la band che guida con lo sguardo e non lesina «incursioni» tra la folla, percorrendo le passerelle laterali e quella centrale che si incunea nell'area a ridosso del palco. […]

Senza separarsi mai dalla chitarra racconta della sua prima band nel 1965 («Ci sono rimasto per tre anni, per un ragazzo è un'intera vita») e parla di George Theiss, il suo primo mentore, scomparso nel 2018: «Morì poco dopo aver scritto questa canzone». È il momento della struggente Last Man Standing. […]

Springsteen «dirige» il coro degli spettatori su Thunder Road l'ultima canzone prima dei bis cantati dai sessantamila: le intramontabili Born In The Usa, Born To Run, Glory Days («Roma, siete di sicuri di non voler andare a casa?») e Dancing In The Dark.

