“BRUGANELLI E BONOLIS COME TOTTI E ILARY: DAGO ANTICIPA IL DIVORZIO, LORO SMENTISCONO POI CONFESSANO”

“BRUGANELLI E BONOLIS COME TOTTI E ILARY: DAGO ANTICIPA IL DIVORZIO, LORO SMENTISCONO POI CONFESSANO” – TWITTER È IN SUBBUGLIO PER LA COPPIA SCOPPIATA CHE, DOPO AVER INSULTATO DAGOSPIA (“SITO DE FREGNACCE”) CHE AVEVA ANTICIPATO TUTTO, ANNUNCIA IL DIVORZIO: “LA FINE DELLA STORIA SU ‘VANITY’? SENTO ODOR DI ESCLUSIVA” – “SPERO CHE I LORO OROLOGI NON PATISCANO LE SOFFERENZE CHE HANNO SUBITO QUELLI DI TOTTI/BLASI” – “MA COME, IL VIDEO IN CUI PRENDEVANO PER IL CULO BICCY E DAGOSPIA? DUE PAGLIACCI…”

DAGO-SELEZIONE

Not.So.G@NotSoG2

tweet divorzio paolo bonolis sonia bruganelli 4

Bah l'unica differenza è che ora lei sarà ricordata solo come la ex-moglie di Bonolis e non più come la moglie

Cristina de Palma@ColetteMao

Quindi Dago anticipa fine del matrimonio tra #Bruganelli e #Bonolis.

Loro smentiscono, indignati.

Ora escono in tv e video confessione sulla fine del matrimonio su Vanity. Sento odor di esclusiva

Il Grande Flagello@grande_flagello

Probabilmente l'hanno fatto solo per non far sfigurare Dagospia. Un grande atto di generosità

Andrea@Tartaruga9731

Ma come il video in cui prendevano per il culo Biccy e Dagospia e poi le interviste a Verissimo. Due pagliacci, peggio di Ilary e Totti.

yj lottienat@levillaneve

Ma non avevano fatto il video in piscina per smentire?

Con lo scoop rubato non ci guadagnavano mentre con l'intervista sì?

tweet divorzio paolo bonolis sonia bruganelli 5

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ormai la combo video di smentita + presenza a Verissimo per smentire = conferma della rottura

Aury@Aury86861644

Pure la credulona della Toffanin la invitò per smentire la crisi e lei ci andò con figlia e marito a seguito

V@virginia_puo

Ah quindi Silvia non era la sede giusta per parlarne

Jessyj@Jessyj99880036

Hanno preso x il culo tutti, è vero che non dovevano dare spiegazioni a nessuno,ma negare con storie si Instagram e ospitata verissimo è proprio da persone false hanno perso di credibilità.

arnaldo odoardi@senderos54

Adesso può andare tranquillamente ad Istanbul però il ritorno sarà decisamente …….

tweet divorzio paolo bonolis sonia bruganelli 3

AnnaDeWitt@tarnished27

Giusto in tempo per fare liberamente baldoria a partire dalle 22:45 di sabato 10

Prugna@opificioprugna

Bonolis e Bruganelli si separano. Spero che i loro orologi non patiscano le sofferenze che hanno subito i Rolex dei Totti/Blasi.

V @rbvi27

Beh facile capire il perché del video, avevano venduto l’esclusiva della separazione a vanity fair ecco perché della smentita pubblica che ha fatto ancora di più capire che era vero.

tweet divorzio paolo bonolis sonia bruganelli 2

Candy@seieventisei

Devo dire che nessuno aveva avuto alcun sospetto quando hanno dichiarato di stare insieme pur vivendo in case separate.

Proprio cioè ci avevamo creduto tutti eh.

tweet divorzio paolo bonolis sonia bruganelli 1 tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 8 tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 2 tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 5 tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 1 tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 7 SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS ANNUNCIANO A VANITY FAIR LA SEPARAZIONE (DAGO-ANTICIPATA) IL DAGO-SCOOP SULLA SEPARAZIONE TRA PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI - 12 APRILE 2023 LA DAGO-RISPOSTA A PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI - 13 APRILE 2023 IL SIPARIO STRAPPATO - POSTER BY MACONDO