“BRYAN È L’AMORE DELLA MIA VITA” - SANDRA BULLOCK SI ERA ALLONTANATA DAL CINEMA PER STARE VICINO A BRYAN RANDALL, IL COMPAGNO 57ENNE MORTO DI SLA: AVEVANO SCOPERTO DELLA MALATTIA TRE ANNI FA E AVEVANO PREFERITO MANTENERE IL MASSIMO RISERBO – LEI POI AVEVA ANNUNCIATO DI VOLERSI PRENDERE UNA PAUSA PER LE FIGLIE, MA MOLTI ORA VEDONO IN QUEL GESTO LA VOLONTÀ DI STARGLI ACCANTO…

Estratto dell'articolo di Angelo Paura per "Il Messaggero"

sandra bullock bryan randall

Nel 2021 lo aveva descritto come «l'amore della mia vita» e un esempio per i suoi figli «anche se a volte non siamo d'accordo». Ora Bryan Randall, fotografo, ex modello e partner di Sandra Bullock dal 2015, è morto di sclerosi laterale amiotrofica. Aveva 57 anni. Lo ha fatto sapere la famiglia in una nota inviata al magazine People, affermando che Randall è deceduto lo scorso sabato dopo «tre anni di battaglia contro la Sla», una condizione che non ha voluto rivelare fino al giorno della morte.

sandra bullock bryan randall 4

Proprio l'anno scorso Bullock aveva comunicato l'intenzione di concedersi una pausa da Hollywood: «Mi prenderò solo un po' di tempo per fare la mamma», aveva detto, aggiungendo che sarebbe tornata quando i due figli adottivi - Louis e Laila, di 13 e 10 anni - «avranno 16 o 17 anni», aveva detto. In realtà, scrivono diversi media americani, Bullock aveva preso del tempo libero anche per stare vicina a Randall, che aveva conosciuto nel 2015, quando l'attrice lo aveva assunto come fotografo per la festa di compleanno del figlio Louis.

[…]

Quando nel 2021 in una intervista al talk show Red Table Talk le avevano chiesto se si sarebbe sposata con Randall, Bullock aveva risposto che non le serviva «un foglio di carta per essere una partner e una mamma devota». Negli otto anni di relazione, Bullock e Randall hanno cresciuto insieme i figli adottivi di lei e la figlia che il fotografo aveva avuto da una relazione precedente.

sandra bullock bryan randall 3

Nel 2022 quando aveva annunciato di volersi prendere una pausa aveva ricordato che «volevo stare un po' a casa. Perché ho sempre corso. Sempre corso verso la prossima cosa. Ora voglio solo essere presente e responsabile per una sola cosa».

sandra bullock bryan randall 2 sandra bullock bryan randall 1