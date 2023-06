Estratto dell’articolo di Cesare Giuzzi per il “Corriere della Sera”

Sono le 7.30 di mattina di giovedì scorso. I magistrati hanno appena firmato il fermo per omicidio aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere. I carabinieri stanno uscendo dalla caserma di Senago per scortare in carcere Alessandro Impagnatiello.

Ha confessato, riempiendo sette pagine di verbale, d’aver ucciso Giulia e di aver tentato di bruciare il corpo. Non dorme da 24 ore. Prima di salire in macchina si ferma davanti a una vetrata. Si specchia nel riflesso e sistema minuziosamente il cappellino da baseball beige di sbieco. Sulle ventitré.

Per i magistrati quello del barman 30enne è il profilo di un «narcisista manipolatore». Un bugiardo seriale, che crea mondi e vite parallele. Abile a giocare sui sensi di colpa di partner e interlocutori. […]

Ai carabinieri si presenta come «responsabile del bar dell’hotel Armani». Sul web un video lo mostra, impeccabile, con movimenti perfetti ed essenziali, mentre serve cocktail dietro al bancone. La voce è calma, pulita. Agli amici racconta di conoscere vip e calciatori. Ai magistrati dirà d’avere ucciso per lo stress che quella situazione gli aveva creato, anche sul lavoro. Perché, dopo aver saputo dei suoi tradimenti, lo chiamavano «lurido».

Durante la confessione è impassibile. Prima di iniziare la verbalizzazione, il pm chiede se desideri parlare con il suo avvocato. «Sono pronto».

Vuole un bicchiere d’acqua? «Incominciamo, dai». Parte spedito, parla senza pause, non piange. Prende tempo solo quando le domande degli inquirenti chiedono dettagli sugli orari e interrompono il suo monologo. È seduto, le braccia conserte. Quando arriva alle parti più crude distende la schiena, impettito. Alle dieci di sera di mercoledì Impagnatiello si era presentato in via Novella alla guida del suo T-roc bianco. Era rimasto bloccato in macchina per diversi minuti. Fuori un muro di flash e telecamere.

Lui sembrava parlare con qualcuno al vivavoce. Non ha mai cercato di nascondersi.

Anche se tutta Italia già sapeva che era indagato per la morte di Giulia e del suo piccolo. Addosso una tuta grigia.

In testa il cappellino […] e sopra il cappuccio di un pesante giubbotto beige con il pelo. Era uscito di casa vestito così fin dalla mattina, nonostante gli oltre 26 gradi. «Ma che, è vestito come Matteo Messina Denaro?», sobbalza un cameramen. La situazione non permette risate. Però lo pensano in tanti. All’uscita dalla casa, ai flash s’era poi aggiunta una piccola folla di abitanti e ragazzi. Erano partiti calci contro la fiancata e urla: «Assassino!»; «Pezzo di m...». È stato in questo momento, mentre guidava per i 500 metri che lo separavano dalla caserma, che è avvenuto il crollo. Reality finito, fine dello spettacolo. […]

