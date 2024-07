12 lug 2024 19:20

“CALCUTTA CI HA SALVATE DA UNO STUPRO” - SU "TIK TOK" IL RACCONTO DI UNA FAN DEL CANTAUTORE: “DOPO IL CONCERTO A FERRARA UN TIPO CI SEGUIVA IN AUTO. IN STAZIONE ALLE 2 DI NOTTE CALCUTTA CI HA PROPOSTO DI ASPETTARE IL TRENO NELLA RECEPTION DEL SUO HOTEL PER NON ESSERE STUPRATE” - IL RINGRAZIAMENTO ALLO STAFF DELLA STRUTTURA: “SE NON CI AVESTE FATTE ENTRARE PROBABILMENTE NON SAREMMO QUI”