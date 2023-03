“CANTO: ‘SONO DONNA MA NELLA SCORSA VITA AVEVO IL CAZZO E CHISSÀ QUANTO HO SCOPATO’” – LE INFINITE SUPERCAZZOLE DI MADAME: IL SESSO, LE STORIE TOSSICHE, LA MENATA SULL’IDENTITÀ DI GENERE E LE INDAGINI SUL FINTO VACCINO: “È STATO L’ERRORE DI UNA 19ENNE. IL DISCO? HO SCRITTO COSE CHE FANNO GIRARE LE PALLE. IO SENTO CHE NELLA SCORSA VITA ERO UN UOMO E VORREI COMPRENDERE COME SI CAPISCE UNA DONNA. LE RELAZIONI TOSSICHE? SEMPRE AMORE È” – LA CANZONE SULLA NINFOMANE E… VIDEO

Estratto dell’articolo di Luca Dondoni per “la Stampa”

«A Sanremo non sono stata censurata da nessuno, la mia canzone che in origine si intitolava Puttana è diventata Il male nel bene grazie a una scelta fatta insieme ad Amadeus solo mezz'ora prima della messa in onda del programma dove avremmo svelato il titolo. Sono sempre stata indecisa, anche se all'inizio ero gasatissima. Ma poi, lì per lì, mi è venuta in mente la nonna. Se le avessi detto che il titolo era Puttana sarebbe stata contenta? E allora ho cambiato, tutto qui». Madame presenta il secondo album, L'amore […]

Un Amore dai tratti fortissimi, quasi borderline.

«Se a uno scappa una bestemmia in un bar in Veneto, giocando a briscola, è in un contesto che capisco. Se uno va sul palco di Sanremo e bestemmia non centra nulla ed è un pazzo. La volgarità in musica e nelle canzoni ha un senso se contestualizzata».

La cronaca dei giorni precedenti il festival di Sanremo l'ha messa sotto i riflettori. Il suo nome è finito in un elenco di persone che hanno mentito sul vaccino.

«[…] l'errore di una diciannovenne. So che di quegli errori forse ne farò ancora ma ciò che è successo è stato un motore che mi ha aiutato a crescere».

Che disco è L'Amore con la A maiuscola?

«[…] Qui ho scritto cose che fanno girare le palle, fanno girare la testa o stuzzicano da morire; cose che danno fastidio. Nel pezzo Come voglio l'amore faccio una dedica agli uomini che ho compreso, capito e amato […]».

Ninfa parla di una ninfomane.

«C'è un uomo innamorato di lei, ma non ne può più di sfamarla. Adoro citare persone che non si sentono amate dal prossimo; tutto il disco cerca di fare luce su chi facciamo fatica anche solo a nominare. Io ne sono affascinata».

Il pezzo più particolare è Donna vedi dove immagina una vita precedente nei panni di un uomo.

«Come uomo parlo a una donna e le dico che vorrei capire le sue problematiche, il suo sesso, la sua natura al 100%. Canto: "Sono donna ma nella scorsa vita avevo il ca..o e chissà quanto ho scopato nella scorsa vita". Io sento che nella scorsa vita ero un uomo ed è difficile collegare le due parti. Il brano porta in luce gli stereotipi collegati alle donne, alle femmine. Essendo stata uomo vorrei comprendere come si capisce, si ama, rispetta una donna […]».

Però affronta il lato oscuro dell'amore e dell'essere donna.

«[…] Le persone a volte vivono amori tossici e li declinano a modo loro: ma sempre amore è. A casa vivo in modo più sano possibile e voglio tenere un equilibrio psicologico buono». […]

