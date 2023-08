“CARA SELVAGGIA, CERCA DI ESSERE MENO SELVAGGIA E INFORMATI BENE” – AL BANO RISPONDE PICCATO ALLA LUCARELLI, CHE HA ACCUSATO ELISA BARONE, LA MADRE DI UNA RAGAZZINA DI 15 ANNI AFFETTA DA UNA MALATTIA RARISSIMA, PER LA MANCATA RENDICONTAZIONE DELLE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI PER LE CURE NEGLI STATI UNITI: “IL TUO È GIORNALISMO DI SPECULAZIONE, NON DI INFORMAZIONE. SU QUESTA STORIA CI METTO LA MANO SUL FUOCO COME UN NOVELLO MUZIO SCEVOLA. SOLO CHE IO LA MANO NON ME LA BRUCIO…”

DIETRO AL DRAMMA LA PARACULAGGINE? – SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA ELISA BARONE, MADRE DI GIORGIA, LA RAGAZZINA DI 15 ANNI AFFETTA DA UNA RARISSIMA MALATTIA E IN CURA DA 8 ANNI AL “CHILDREN HOSPITAL” DI PITTSBURGH, PER LA SCARSA TRASPARENZA SULL'UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI PER LA FIGLIA – “NEGLI ANNI HA RACCOLTO UNA CIFRA IMPRESSIONANTE CHIEDENDO SENZA MAI SOSTA ALLE PERSONE DI DONARLE SOLDI, COINVOLGENDO IN APPELLI E DONAZIONI VIP, TV, GIORNALI, DA AL BANO A CHECCO ZALONE. MA LA ONLUS CHE HA CREATO...”

al bano carrisi foto di bacco

BORDATE SULLA MADRE DI GIORGIA, AL BANO CONTRO LA LUCARELLI: «CERCA DI ESSERE MENO SELVAGGIA E AIUTA ANCHE TU QUELLA POVERA BIMBA»

Estratto dell’articolo di Rosanna Scardi per www.corriere.it

Nel caso della leccese Elisa Barone, mamma di Giorgia, la ragazzina di 15 anni, affetta da una rarissima malattia e in cura al Children Hospital di Pittsburgh e sulla mancata rendicontazione dei fondi incassati per aiutarla a guarire richiesti da Selvaggia Lucarelli, entra anche Al Bano. Negli anni il cantante ha supportato la campagna di raccolta fondi a favore delle costose cure per la ragazzina.

elisa barone con la figlia giorgia

Al Bano, cosa pensa della richiesta di trasparenza più volte avanzata attraverso i social da Selvaggia Lucarelli?

«Non sono d’accordo. Il nome (Selvaggia) dice già tutto. Chi è lei per chiedere? Questo è un caso tragico, ci vuole un po’ di sano e umano silenzio. Non di selvaggio silenzio».

Conosce la vicenda di Giorgia?

«Povera bambina, seguo la sua storia da una decina d’anni e ho conosciuto di persona la bambina. Non parlo per sentito dire. È un miracolo che sia ancora viva. Come si fa a non aiutare e a restare impassibili di fronte al grido di una mamma?».

Come vive la mamma?

«Sopravvive, in totale dedizione alla figlia, che è in croce. Tenta di lenirne le sofferenze, tragiche sofferenze».

al bano

Però vive da tanti anni a Pittsburgh con l’altro figlio maggiorenne.

«E cosa fa? Deve lasciare un figlio solo a Lecce, Ma la gente che umanità ha?».

[…] Lei cos’ha fatto per Giorgia?

«Qualcosa. Sono stato testimonial, ho organizzato uno spettacolo. È un dovere aiutare chi sta male. Siamo definiti umanità. Non disumanità».

Ha donato di tasca sua?

«Sì, l’ho fatto».

selvaggia lucarelli

Cosa direbbe a Selvaggia Lucarelli?

«Cara Selvaggia, cerca di essere meno Selvaggia e informati bene prima di partire all’attacco. Perché io so come sta messa Giorgia e so quanto costano le cure ospedaliere e i medici negli Stati Uniti. Ne ho avuto la prova con una zia di Romina che si curava in America. Oltre alla disgrazia, anche la beffa? Il tuo è giornalismo di speculazione, non di informazione. Su questa storia ci metto la mano sul fuoco come un novello Muzio Scevola. Solo che io la mano non me la brucio».

dovere di aiutare?I personaggi noti hanno un

«Certo. E prego Selvaggia di versare un suo contributo alla causa di Giorgia».

