“IN CARCERE POTREI ESSERE MORTO E NON SE NE ACCORGEREBBERO” – ALFREDO COPITO, DA IERI DI NUOVO RICOVERATO ALL'OSPEDALE SAN PAOLO DI MILANO, SI LAMENTA CON IL SUO AVVOCATO DI NON ESSERE CONTROLLATO ADEGUATAMENTE NEL PENITENZIARIO DI OPERA – PER I MEDICI LE CONIZIONI DEL TERRORISTA ANARCHICO SONO “STABILI” – IL 24 MARZO È PREVISTA L'UDIENZA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER DECIDERE SULLA RICHIESTA DI DETENZIONE DOMICILIARE…

1 – COSPITO, 'POTREI ESSERE MORTO E NON SE ACCORGEREBBERO'

ALFREDO COSPITO

(ANSA) - "Potrei essere morto e non se ne accorgerebbero", è quanto Alfredo Cospito ha detto al suo legale in riferimento ai controlli nel carcere di Opera. "E' convito che lo riportano in carcere già stasera. Lì non sarebbe adeguatamente controllato visto che di notte gli agenti passano a distanza di ore e si limitano a guardare dallo spioncino", afferma l'avvocato difensore, Flavio Rossi Albertini.

"Oggi in ospedale ha 3.2 come valore di potassio, ieri lo hanno portato è andato in ospedale perché i valori erano incoerenti. Era passato da 2.5 a 4 e poi di nuovo a 3 e i medici temevano acidosi. Ha preso un po' di orzo ma è stato male", aggiunge.

2 – COSPITO: CONDIZIONI SALUTE 'STABILI', UDIENZA MILANO IL 24/3

sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione

(ANSA) - Le condizioni di salute di Alfredo Cospito sono "stabili". Emerge dalle ultime relazioni mediche di queste ore, stando a quanto si apprende da fonti giudiziarie ed ospedaliere.

Intanto, è stata fissata per il prossimo 24 marzo l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per decidere sull'istanza della difesa dell'anarchico di differimento pena nella forma della detenzione domiciliare. Dal punto di vista clinico, dopo il trasferimento di ieri dal carcere e il ricovero al San Paolo, non sono state evidenziate criticità particolari e comunque il 55enne resta nel reparto di medicina penitenziaria per essere monitorato. In questi ultimi giorni sta assumendo soltanto acqua, sale e zucchero.

sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 7 sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 5

ironie caso cospito ALFREDO COSPITO sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 3