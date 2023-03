31 mar 2023 08:45

“IN CARCERE VOLEVANO UCCIDERMI” – BORIS BECKER RACCONTA CON TERRORE GLI OTTO MESI TRASCORSI IN CELLA, DOPO LA CONDANNA PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA: “STUPRATORI, SPACCIATORI, C’ERANO TUTTI I TIPI DI CRIMINALI. È UN ALTRO MONDO E SONO FELICE DI ESSERNE USCITO E SOPRATTUTTO DI AVERLO FATTO DA VIVO. NON CREDEVO CHE POTESSE ESSERE COSÌ SPAVENTOSO” – "L'UNICA MONETA DI SCAMBIO CHE HAI È LA TUA PERSONALITÀ. È MEGLIO FARSI AMICI QUELLI PIÙ TOSTI PERCHÉ SERVE QUALCUNO CHE TI GUARDI LE SPALLE"