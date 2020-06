“CARICA ANCHE LE RISTRUTTURAZIONI, NON SE NE ACCORGERANNO” - LE SPESE GONFIATE DI DON CLAUDIO VISCONTI, EX DIRETTORE DELLA CARITAS DI BERGAMO, PER RICEVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGATE AI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO - E’ INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA AGGRAVATA, ALLA TURBATIVA D'ASTA, ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E ALL'INADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE -

Maddalena Berbenni per il “Corriere della Sera”

«Ma infatti gliela voglio fare proprio difficile, cioè nel senso che già non riusciranno a guardarla ma gliela faccio difficile, che dovranno impazzire». «Bravo e carica anche le ristrutturazioni che abbiamo fatto prima». Alle 8.34 del 17 aprile 2018 don Claudio Visconti parla al telefono con Luca Bassis, tra i suoi più stretti collaboratori. Per vent' anni direttore della Caritas di Bergamo, punto di riferimento anche a livello regionale nelle estati torride dell'emergenza sbarchi, don Visconti ha un piglio da manager in una Diocesi che gestisce milioni.

Quella mattina al centro della conversazione ci sono le rendicontazioni da presentare in Prefettura per ricevere il rimborso delle spese legate proprio ai centri di accoglienza per richiedenti asilo. Si tratta di 1.350.000 euro che lo Stato pagherà a novembre 2018. È documentato. Il sacerdote, 56 anni, non può immaginare che i carabinieri del Nucleo investigativo lo stiano intercettando né che lo scambio finirà tra gli indizi raccolti a suo carico nell'inchiesta venuta a galla solo ora.

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, alla turbativa d'asta, allo sfruttamento del lavoro e all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture sono le ipotesi formulate dalla Procura e registrate in una parte dei 38 avvisi di garanzia inviati anche ad altri nomi noti del mondo dell'accoglienza bergamasca, oltre che a funzionari pubblici in Comune e Prefettura. Una precisazione va fatta.

Risulta che il pm Fabrizio Gaverini sia pronto a sfoltire le contestazioni e gli 83 indagati in tutto, un numero che comprende anche il filone, indipendente, dei tre arrestati della cooperativa Rinnovamento, fra cui il fondatore padre Antonio Zanotti. Ma allo stato dell'arte le carte insinuano il dubbio di un giro di fondi pubblici gestiti in maniera quantomeno poco limpida, in particolare da parte dell'associazione Diakonia, di Caritas, e della cooperativa Ruah (entrambe assicurano piena collaborazione agli inquirenti).

Come per le rendicontazioni di aprile 2018. Bassis, 49 anni, per i carabinieri «uomo di fiducia» di don Visconti, lo rassicura di avere «complicato» il resoconto per la Prefettura («gli porterò un cd pieno di roba»), come per fare in modo che alcuni passaggi sfuggano a chi dovrà controllare, sospettano gli inquirenti. E poi chiede il permesso di poter gonfiare di 50 mila euro la voce «affitti», calcolando 5 euro a ospite per i centri di Casazza, Botta di Sedrina e San Paolo d'Argon, tutti di proprietà della Diocesi.

«Tanto non se ne accorge nessuno», insiste il collaboratore nelle intercettazioni annotate dai carabinieri. Il sacerdote dà il suo benestare e trova un'apparente giustificazione: «Perché noi quei soldi qua li mettiamo via per quelli che voi cacciate fuori per sostenere i servizi degli altri (migranti, ndr )». Poi però non sembra così sicuro: «Cinque euro non è troppo poco?». Alla fine, approva. Secondo gli inquirenti, nulla avveniva senza il suo consenso: «Controllava le dinamiche dell'accoglienza migratoria e la successiva gestione, riuscendo a condizionare le istituzioni al fine di ottenere vantaggi indebiti», recita il capo di incolpazione.

Le indagini toccano il periodo tra il 2017 e settembre 2018, quando don Visconti è stato trasferito alla Pastorale italiana di Bruxelles. Nell'estate 2017 la Bergamasca ospitava 2.762 richiedenti asilo e la Prefettura si accingeva a pubblicare un bando da 106 milioni di euro per i 18 mesi seguenti. Oltre alle rendicontazioni «aggiustate», i carabinieri osservano quello che ritengono un altro espediente per ottenere contributi.

È legato ai check-out dei migranti e ai 35 euro al giorno percepiti da Roma per mantenerli. Anche qui sono i telefoni a «parlare». In numerose conversazioni gli operatori delle strutture sul territorio si accordano con i responsabili sulle notti in più da segnare nel registro delle presenze e sulle firme dei migranti da scarabocchiare. Un meccanismo contestato anche alla «cerchia» di padre Zanotti.

Sulla carta, i reati sono gli stessi per entrambi i filoni, ma nel caso del frate cappuccino, della presidente della coop Rinnovamento Anna Maria Preceruti e dell'economo Giovanni Trezzi il pm ha chiesto il carcere e ottenuto i domiciliari. Per l'ex direttore di Caritas, misure cautelari non sono state richieste. Se questo dipenda da una revisione del quadro accusatorio tracciato in origine, non è dato sapere.

Di certo, nel caso di padre Zanotti, 73 anni, alle spalle una denuncia per molestie sessuali da un ragazzo ospite in uno dei suoi centri, il quadro appare alquanto indiziante. Tra cibo scaduto servito ai migranti e contanti spartiti negli uffici - per ora sono stati sequestrati preventivamente 126 mila euro, ma i carabinieri sono alla ricerca di molto altro -, l'arrestato Trezzi, durante uno sfogo telefonico, arriva a definire in questo modo la gestione di padre Zanotti: «Siamo in una situazione dei Casamonica, fischia qua!».