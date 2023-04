“CARLO AVEVA STRETTO UN ACCORDO CON I TABLOID PER FAVORIRE L’ASCESA AL TRONO DI CAMILLA” – EMERGONO NUOVE RIVELAZIONI BOMBA DALLA DEPOSIZIONE PRESENTATA IN TRIBUNALE DAGLI AVVOCATI DI HARRY: IL PRINCIPE ACCUSA LA FAMIGLIA DI ESSERSI FATTA PAGARE DA MURDOCH PER AVERE UN TRATTAMENTO DI FAVORE E FAR “ACCETTARE AL PUBBLICO LA MIA MATRIGNA QUANDO SAREBBE VENUTO IL MOMENTO…”

È una bomba sull’incoronazione quella scagliata da Harry nell’aula dell’Alta Corte di Londra, durante l’udienza di ieri dedicata alla causa intentata dal principe contro i giornali del gruppo Murdoch.

Il duca di Sussex ha sostenuto che suo padre Carlo – assieme a tutta la famiglia reale - aveva stretto un accordo con i tabloid per favorire l’ascesa al trono di Camilla e che per questo erano state bloccate le azioni legali dei reali contro i giornali del magnate australiano: illazioni gravissime, anche perché non suffragate da alcuna prova e rese ancora più velenose dal fatto che Harry ha sempre considerato i tabloid inglesi responsabili della morte di sua madre, la principessa Diana.

In una deposizione di 31 pagine presentata in tribunale dai suoi legali, Harry sostiene che esisteva «una specifica strategia di lungo termine per tenere i media (incluso il gruppo Murdoch) dalla propria parte allo scopo di spianare la strada all’accettazione da parte del pubblico britannico della mia matrigna (e di mio padre) come regina consorte (e rispettivamente come re) quando sarebbe venuto il momento, e che tutto quello che poteva rovesciare la barca doveva essere evitato a ogni costo».

È per questo dunque che quando nell’ottobre del 2019 Harry fece causa ai tabloid di Murdoch (il Sun e il News of the World) per violazione della privacy, il principe venne convocato a Buckingham Palace su ordine del padre, dove gli fu detto «specificamente di lasciar cadere le azioni legali perché avevano “un effetto su tutta la famiglia”».

Il gruppo Murdoch ha però smentito che ci fosse alcun accordo con i reali e dal Palazzo non è arrivato nessun commento: d’altra parte, è assai improbabile che un’intesa del genere, che secondo Harry aveva coinvolto anche la regina Elisabetta, avrebbe mai potuto essere messa per iscritto. […]

