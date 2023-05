“CARLO NON INCIDERÀ NELLA VITA DEI BRITANNICI, ESSENDO EGLI PIENO DI VUOTO” – VITTORIO FELTRI SCATENATO CONTRO L'ETERNO EREDE AL TRONO E LE TV PRONTE A INFLIGGERCI SPECIALONI SULL’INCORONAZIONE: “IL FESTIVAL DELLA RETORICA SARÀ DISGUSTOSO E NON RIUSCIAMO A CAPIRE COME SIA POSSIBILE APPREZZARLO. CI ATTENDE UNA NUOVA E INFINITA ROTTURA DI SCATOLE CHE RAIUNO SI ACCINGE A INFLIGGERCI TRASCURANDO IL FATTO CHE PAGHIAMO IL CANONE NON PER SCOPPIARE DI NOIA…”

Estratto dell’articolo di Vittorio Feltri per “Libero Quotidiano”

vittorio feltri

[…] sabato il piccolo schermo ci ammorberà proiettando filmati riguardanti la incoronazione del re che noi pensavamo fosse già tale. Invece no. Ci attende una nuova e infinita rottura di scatole che Raiuno si accinge a infliggerci trascurando il fatto che paghiamo il canone non per scoppiare di noia ma per essere informati in modo sobrio e possibilmente non ripetitivo.

Vabbè, rassegniamoci, esercitando la santa pazienza di cui siamo armati. Aggiungiamo soltanto che a noi le vicende del primo Palazzo inglese suscitano lo stesso interesse, pari a zero, che ci stimola il comportamento sessuale degli scarafaggi. Noi italiani ci siamo liberati dei Savoia mediante un referendum notoriamente taroccato, e non abbiamo alcuna nostalgia sia del trono sia dei glutei che lo occuparono.

re carlo e la corona di sant edoardo

Il festival della retorica che si svolgerà domani a Londra sappiamo già che sarà disgustoso e non riusciamo a capire come sia possibile apprezzarlo e seguirlo quasi si trattasse di un evento importante. […] I casini che hanno creato fratelli e figli di Carlo ci lasciano indifferenti, figurate se ci premono le giravolte d’amore che hanno turbato il clima della intera casa.

i gioielli della corona inglese

Le fregole di Camilla nominata regina consorte sono importanti, per noi, quanto le previsioni del tempo nel Senegal. Non ce ne importa un tubo. Per non parlare del libro scritto dal giornalista Antonio Caprarica, ospite fisso di vari talk show nazionali, dedicato a Carlo III, le cui opere sono ignote. Un uomo che non ha inciso e probabilmente non inciderà nella vita dei britannici, essendo egli pieno di vuoto.

souvenir incoronazione re carlo 1

Sorvoliamo sulla sua prima moglie, Diana, il cui matrimonio col nuovo re allorché era soltanto principe ha segnato un capitolo importante nella storia delle corna. Il che non mi scandalizza, dato che i tradimenti coniugali sono i soli elementi in cui ci riconosciamo anche noi poveri plebei. […]domani non accenderò il televisore. A meno che non vi sia una partita di calcio, perfino di serie B.

vittorio feltri nella sua cabina armadio vittorio feltri foto di bacco (10) re carlo prove incoronazione re carlo 3 souvenir incoronazione re carlo prove incoronazione re carlo 9 prove incoronazione re carlo 7 prove incoronazione re carlo 4 prove incoronazione re carlo 5 vittorio feltri nel soggiorno della sua casa a milano