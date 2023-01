16 gen 2023 20:05

“CARLO VUOLE EVITARE UN’ASPRA BATTAGLIA CON HARRY” – DURANTE UNA CENA CON ALCUNI AMICI A CLARENCE HOUSE, IL RE HA DETTO DI NON AVERE ALCUNA INTENZIONE DI FARE LA GUERRA AL FIGLIO. NON È UN CASO CHE NELLE SCORSE ORE È CIRCOLATA L’IPOTESI DI UN "TAVOLO DELLA PACE" AL QUALE SI DOVREBBE TENTARE LA VIA DELLA RICONCILIAZIONE – MA LA SCELTA NON È DETTATA DALLA MAGNANIMITÀ DI CARLO: LUI SA BENISSIMO CHE HARRY POTREBBE TIRAR FUORI NUOVI DETTAGLI SU…