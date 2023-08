Estratto dell’articolo di Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

Vittorio Feltri 2

L’argomento di maggiore attualità sono le corna. In questi giorni non si dibatte d’altro […] Alzi la mano chi non ha mai tradito la morosa oppure il o la coniuge. Non vedo dita fuori dalle a pagina 11 tasche. La carne è notoriamente debole, figuriamoci il pisello o generi affini.

Pertanto quasi nessuno si è scandalizzato di quanto successo tra Cristina Seymandi, donna affascinante, e Massimo Segre, imprenditore danaroso. I due erano strafidanzati al punto che erano in procinto di sposarsi. Un bel dì, recentemente, organizzano una festa a Torino per comunicare agli amici la loro propensione per il matrimonio.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Prende la parola il ricco signore e […] vuota il sacco pieno di corna […] Segre […] racconta per filo e per segno tutte le prodezze compiute di straforo dalla gentile e avvenente dama. […] I mezzi di comunicazione colgono la palla al balzo e avviano una discussione pubblica sulla faccenda. […] Un battibecco infinito su chi dei due abbia torto e su chi abbia ragione. Madame minaccia querele per diffamazione, l’ex fidanzato viceversa afferma che documentare la verità sia un’opera legittima. Probabilmente il litigio finirà in tribunale […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 3

[…] osservo che è peggio tradire alla vigilia delle nozze che consentire al tradito di sfogare la propria amarezza. Il fatto che Segre abbia scelto un raduno di amici e conoscenti per vuotare il sacco mi sembra un atto di coraggio. È meglio ammettere di essere cornuto che farsi sfottere dai conoscenti per non avere la testa liscia. Infine vorrei dire che l’infedeltà è praticata da tutti, più o meno. E non è il caso di farne una tragedia. Ridiamoci su […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 1 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 15