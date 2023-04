“CARNE SINTETICA? MA COSA CI MANGIAMO, LA MERDA?” – LO CHEF GIANFRANCO VISSANI A "UN GIORNO DA PECORA" ROSOLA IL CIBO DI LABORATORIO: “SONO TOTALMENTE CONTRARIO. L’OSSO, IL MIDOLLO, IL GRASSO, DOVE SONO?” – “MIO PADRE, UN TIPO ALLA RAMBO, QUANDO A PRIMAVERA C'ERANO TUTTI GLI UCCELLINI SUI NIDI LI PRENDEVA E SE LI FACEVA IN PADELLA" - “AGNELLI E CAPRETTI SONO LE COSE PIÙ BUONE CHE CI SIANO - L’ABBACCHIO ROMANO NON LO VOGLIO, HA UN ODORE DI SELVAGGIO"

Da “Un Giorno da Pecora”

gianfranco vissani

“Sono totalmente contrario al cibo sintetico. L’osso, il midollo, il grasso, i nervi dove sono? Scusate, ma cosa mangiamo, la merda?” Lo afferma a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, lo chef Gianfranco Vissani, intervenendo sul dibattito legato alle nuove forme di alimentazione. Il cuoco ha poi parlato delle usanze gastronomiche che predilige preparare a Pasqua.

gianfranco vissani foto di bacco (3)

“Agnelli e capretti sono le cose più buone che ci siano. L’agnello poi deve esser piccolo, c’è un’eleganza e una raffinatezza in questo tipo di prodotti che si trovano solo in certi pascoli. L’abbacchio romano ad esempio non lo voglio, siamo sui 18 chili e hanno un odore di selvaggio”. Lei però è stato più volte criticato per queste parole sugli agnelli… ”Mio padre quando a primavera c'erano tutti gli uccellini sui nidi, lui che era un tipo alla Rambo, andava sugli alberi, li prendeva e se li faceva in padella…”

come si produce la carne sintetica

“Al Vinitaly ho incontrato Giorgia Meloni, l’ho abbracciata e le ho detto ‘vai avanti così, tu sai cosa fare'. Con lei siamo amici da parecchio tempo, da quando veniva a Perugia, da quando ci siamo incrociati la prima volta ci siamo intesi subito”.

A parlare è lo chef Gianfranco Vissani, intervenuto oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Che piatto potrebbe essere la premier? “Se fosse un piatto potrebbe essere un souffle, perché è troppo morbida ancora, sta uscendo un po’ alla volta ma dovrebbe esser più dura, perché la sinistra non scherza”.

carne sintetica