“SULLA CARTA LEI È UN'ORFANA, MA IN REALTÀ È UNA COSA CHE È STATA INVENTATA” – CHOC IN DANIMARCA, DOVE È EMERSO CHE MIGLIAIA DI BAMBINI SUDCOREANI SONO STATI “TRASFORMATI IN ORFANELLI” E ADOTTATI ALL'INSAPUTA DEI GENITORI BIOLOGICI NEGLI ANNI ’70 E ’80 – LE PERSONE COINVOLTE NON SANNO QUANDO SONO NATE E NEMMENO SE I LORO PARENTI VOLESSERO VERAMENTE DARLI IN ADOZIONE – L’UNICA CERTEZZA È CHE DUE AGENZIE RESPONSABILI DI ADOZIONI INTERNAZIONALI AVREBBERO SGANCIATO MILIONI DI EURO AGLI ORFANOTROFI COREANI PER…

Estratto dell’articolo di Jeanne Perego per www.lastampa.it

Non sanno quando sono nati. Non sanno neppure se i loro genitori volessero veramente darli in adozione. L’ultimo scandalo che scuote la Danimarca è quello delle adozioni facili dalla Corea del Sud negli anni Settanta e Ottanta, uno scandalo in cui l’unica certezza è quella che in quegli anni agenzie di adozione danesi erano a conoscenza del fatto che i loro partner sudcoreani non si facevano remore a cambiare l'identità dei neonati prima di inviarli alle loro nuove famiglie nel Paese scandinavo.

La verità sconvolgente emerge dal nuovo rapporto del Ankestyrelsen, l’ente nazionale danese per i ricorsi sociali […]

Secondo il rapporto, in base alle norme vigenti all'epoca in Corea del Sud, era «possibile modificare le informazioni sul passato del bambino e darlo in adozione senza che i genitori biologici ne fossero a conoscenza». […]

Secondo la DR numerosi bambini sudcoreani sono stati “trasformati in orfanelli” e adottati in Danimarca all'insaputa dei genitori biologici.

L’emittente ha portato l’esempio della lettera che Louise Kwang, che è stata adottata, ha ricevuto dall'agenzia di adozione sudcoreana Korean Social Service: “Ci dispiace, ma c'è stato un errore nel suo file di adozione. Sulla carta lei è un'orfana, ma in realtà è una cosa che è stata inventata per rendere più facile il processo di adozione".

All’epoca in Danimarca erano due le agenzie responsabili adozioni internazionali, AC Børnehjælp e DanAdopt. Secondo le ricerche dei media danesi, nel corso degli anni avrebbero pagato circa 54 milioni di corone (7,2 milioni di euro) a orfanotrofi coreani e altri enti per facilitare le adozioni. E le autorità danesi preposte non hanno vigilato. […]

Dagli anni Cinquanta più di 9000 bambini sudcoreani furono adottati in Danimarca, una piccola parte dei 250.000 che lo furono a livello internazionale. […]

