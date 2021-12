“IN CASA BISOGNA COMPORTARSI COME AL RISTORANTE” - I CONSIGLI DI GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL’ISTITUTO MARIO NEGRI, PER IL CENONE: “CI SI INFETTA NEGLI AMBIENTI CHIUSI, QUINDI BISOGNA AREARE, TENERE LA MASCHERINA QUANDO NON SI MANGIA E STARE DISTANTI” - “I CASI ATTUALI IN ITALIA SONO DOVUTI ALLA DELTA: ABBIAMO UN PAIO DI SETTIMANE DI VANTAGGIO SUL RESTO D’EUROPA PER QUANTO RIGUARDA OMICRON”

Da “Oggi”

«Terza dose in fretta agli over 50 e poi a tutti; e vaccini ai bambini. Infine, feste di Natale “ragionevoli”: ci si infetta negli ambienti chiusi, quindi in casa bisogna comportarsi come al ristorante: areare, tenere la mascherina quando non si mangia e stare distanti». Così Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, al settimanale OGGI, in edicola da domani.

«I casi attuali in Italia sono dovuti alla Delta: abbiamo un paio di settimane di vantaggio sul resto d’Europa per quanto riguarda Omicron, che in Gran Bretagna viaggia verso il 50 per cento e presto sarà dominante. Dobbiamo sfruttare il vantaggio e non aspettare di capire come va a finire e se è meno pericolosa della Delta, cosa che sapremo in tre-quattro settimane».

