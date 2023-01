“UN CASIO È PER SEMPRE” – GERARD PIQUÉ NON LE MANDA A DIRE E RISPONDE AGLI SFOTTÒ SUL NUOVO BRANO DELL’EX SHAKIRA (“HAI CAMBIATO UN ROLEX CON UN CASIO”) STRINGENDO UN ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA MULTINAZIONALE GIAPPONESE – L’EX CALCIATORE DEL BARCELLONA È APPARSO NEL VIDEO LIVE DELLA "KINGS LEAGUE", LA LEGA DI CALCIO A 7 DA LUI CREATA, CON UN OROLOGIO CASIO AL POLSO DESTRO, E POI… - VIDEO

Pochi giorni fa,Shakira ha scosso il mondo dei social media e delle altre piattaforme digitali con il lancio di «Music Sessions Vol. 53» , il nuovo brano realizzato con il produttore Bizarrap […] contiene espliciti riferimenti alla relazione fallita con Gerard Piqué («Hai cambiato un Rolex con un Casio, una Ferrari con una Twingo»), e menziona anche Clara Chía Martí, attuale fidanzata dell’ex calciatore catalano.

Ieri, venerdì 13 gennaio, è arrivata la risposta di Piqué. L’ex calciatore del Barcellona è apparso nel video live della Kings League, l’evento sportivo che conduce insieme al creatore di contenuti Ibai Llanos, con un orologio Casio al polso destro, e in più, ne ha consegnata un altro a ciascuno dei presidenti delle altre squadre in gara.

Piqué ha annunciato un accordo con la multinazionale nipponica per la sponsorizzazione della Kings League e ha fatto espresso riferimento alle frecciate scagliategli dall’ex moglie, […]. «Questo orologio è per la vita» ha detto Piqué in una chiara allusione alla rottura con la madre dei suoi figli e agli attacchi della cantante contro di lui e la sua attuale compagna. […]

