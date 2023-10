19 ott 2023 19:23

“IL CASO FAGIOLI È LA PUNTA DELL’ICEBERG” - GLI OPERATORI DEL GRUPPO ABELE SUONANO LA SVEGLIA SULL’AUMENTO DEI RAGAZZI CHE VENGONO ATTIRATI NELLA SPIRALE DEL GIOCO D’AZZARDO: “GLI ADOLESCENTI DI 13-14 ANNI HANNO GIÀ AVUTO ESPERIENZE DI SCOMMESSE, MOLTI SANNO COME SI COMPRANO I BITCOIN E COME SI GIOCA IN BORSA. IL BOOM C’È STATO CON IL COVID. NON È UN VIZIO, MA UN DISTURBO COMPULSIVO DEL COMPORTAMENTO CHE...”