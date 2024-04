29 apr 2024 08:09

“IL CASO FASSINO? SE FOSSE VERO, QUESTE COSE SONO IL SEGNO DI UNA MALATTIA..." - MATTEO RENZI, OSPITE DI “DRITTO E ROVESCIO”, COMMENTA LE ACCUSE DI FURTO A PIERO FASSINO: "IO NON FACCIO PROCESSI SUI GIORNALI, SE DAVVERO LE COSE STANNO COSÌ COME VENGONO RACCONTATE, CIOÈ CHE IN PIÙ DI UNA CIRCOSTANZA C'É STATA QUELLA SITUAZIONE, CREDO CHE PIERO FASSINO DEBBA ESSERE AIUTATO DA QUALCUNO CHE GLI VUOLE BENE. SONO MOLTO PREOCCUPATO PER LUI, NON È IL PIERO FASSINO CHE CONOSCEVAMO”